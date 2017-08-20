Баршим победил на этапе "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом сезона в мире

Чемпион мира 2017 года катарец Мутаз Эсса Баршим победил в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме. Он показал лучший результат сезона в мире – 2,40 м. На чемпионате мира он эту высоту взять не смог.
Второе место занял сириец Маджд Газаль (2,31), третье – британец Том Гейл (2,24).
Бирмингем (Великобритания)
"Бриллиантовая лига"
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Баршим (Катар) – 2,40
2. Газаль (Сирия) – 2,31
3. Гейл (Великобритания) – 2,24
200 м
1. Гулиев (Турция) – 20,17
2. Уэбб (США) – 20,26
3. Браун (Канада) – 20,30
Женщины
Прыжки с шестом
1. Стефаниди (Греция) – 4,75
2. Брэдшоу (Великобритания) – 4,61
3. Мейер (Швеция) – 4,61
rusfed 2.0
а куда Бондаренко делся, кстати?
21:11
echo2011
По своим внешним данным Баршим словно создан для прыжков в высоту,и если он сумеет побить мировой рекорд,то встанет в один ряд с Болтом.
21:04