Антюх и Шустов попрощались со спортом

Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх и чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту Александр Шустов завершили спортивную карьеру. Церемония прощания атлетов со спортом прошла во время открытия зимнего чемпионата России. К Антюх и Шустову обратился президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

– Я хочу, чтобы вы нашли себя в новой жизни. Удачи и успехов, – приводит ТАСС слова Шляхтина.

В активе 35-летней Антюх есть серебро Олимпиады 2004 года в Афинах в эстафете 4x400 метров, а также бронза тех же соревнований, завоеванная на 400-метровке. Она также имеет по две золотых медали летних и зимних чемпионатов мира, полученных за победы в составе эстафетных команд в беге 4x400 метров.

32-летний Шустов, который также является бронзовым призером зимнего чемпионата Европы 2011 года в Париже.