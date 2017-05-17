Александр Жуков: "ВАДА должно дать разрещение РУСАДА брать допинг-пробы"

Президент ОКР Александр Жуков отметил положительную динамику в восстановлении в правах российской легкой атлетики, а также РУСАДА. На основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике ВФЛА была исключена из ИААФ, РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория лишились аккредитаций. Сгласно дорожной карте ВАДА, РУСАДА при соблюдении всех требований может в мае восстановить свой статус частично, а в ноябре - полностью.

- В легкой атлетике есть подвижки, начали допускать спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Я надеюсь, скоро будут подвижки. Сейчас важные решения должно ВАДА принять. Каких решений ждать от ВАДА? Разрешение РУСАДА брать допинг-пробы.

Думаю, новый гендиректор РУСАДА будет назначен в течение месяца. До конца мая вряд ли, очень много людей подали заявки на конкурс. В июне решится вопрос.