17-летний норвежец Ингербритсен завоевал второе золото чемпионата Европы

Норвежский бегун Якоб Ингербритсен завоевал золото чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 5000 метров. Вчера он стал победителем в беге на 1500 метров.

17-летний спортсмен является самым юным победителем в истории чемпионатов Европы. В тройку лучших также попали его брат Хенрик Ингербритсен и француз Морхад Амдуни. Россиянин Ринас Ахмадиев занял восьмое место.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Мужчины

5000 метров

Финал

1. Якоб Ингербритсен (Норвегия) 13.17,06

2. Хенрик Ингербритсен (Норвегия) 13.18,75

3. Мохрад Амдуни (Франция) 13.19.14...

8. РИНАС АХМАДИЕВ (РОССИЯ) 13.24,43