Янсурд выиграл супергигант в Лейк-Луизе, Шиффрин - слалом в Киллингтоне

Новрежец Хьетиль Янсруд стал победителем супергиганта на этапе Кубка мира в канадском Лейк-Луизе. Второе место занял австриец Винсент Крихмайр, третье - швейцарец Мауро Кавицель.
Горные лыжи
Лейк-Луиз (Канада)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант
1. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.33,52
2. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.33,66
3. Мауро Кавицель (Швейцария) - 1.33,73
4. Ханс Райхельт (Австрия) - 1.33,96
5. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.34,09
6. Маттиас Майер (Австрия) - 1.34,17
Микаела Шиффрин победила в слаломе на этапе в Киллингтоне. Второе место заняла Петра Влгова из Словакии, третье - шведка Фрида Хансдоттер.
Киллингтон (США)
Кубок мира
Женщины
Слалом
1. Микаела Шиффрин (США) - 1.43,25 (52,49 + 50,76)
2. Петра Влгова (Словакия) - 1.43,82 (53,03 + 50,79)
3. Фрида Хансдоттер (Швеция) - 1.44,33 (53,03 + 51,30)
4. Бернадетт Шильд (Австрия) - 1.44,66 (52,78 + 51,58)
5. Мишель Гизин (Швейцария) - 1.45,18 (54,09 + 51,09)
6. Венди Хольденер (Швейцария) - 1.45,62 (53,97 + 51,65)