Янсурд выиграл супергигант в Лейк-Луизе, Шиффрин - слалом в Киллингтоне

Новрежец Хьетиль Янсруд стал победителем супергиганта на этапе Кубка мира в канадском Лейк-Луизе. Второе место занял австриец Винсент Крихмайр, третье - швейцарец Мауро Кавицель.

Горные лыжи

Лейк-Луиз (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Супергигант

1. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.33,52

2. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.33,66

3. Мауро Кавицель (Швейцария) - 1.33,73

4. Ханс Райхельт (Австрия) - 1.33,96

5. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 1.34,09

6. Маттиас Майер (Австрия) - 1.34,17

Микаела Шиффрин победила в слаломе на этапе в Киллингтоне. Второе место заняла Петра Влгова из Словакии, третье - шведка Фрида Хансдоттер.

Киллингтон (США)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Микаела Шиффрин (США) - 1.43,25 (52,49 + 50,76)

2. Петра Влгова (Словакия) - 1.43,82 (53,03 + 50,79)

3. Фрида Хансдоттер (Швеция) - 1.44,33 (53,03 + 51,30)

4. Бернадетт Шильд (Австрия) - 1.44,66 (52,78 + 51,58)

5. Мишель Гизин (Швейцария) - 1.45,18 (54,09 + 51,09)

6. Венди Хольденер (Швейцария) - 1.45,62 (53,97 + 51,65)