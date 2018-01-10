Шиффрин - первая в истории горнолыжница, выигравшая 5 первых гонок в начале года

Американка Микаела Шиффрин стала победителем слалома на этапе Кубка мира в Флахау. Второе место заняла австрийка Бернадетт Шильд, а замкнула тройку шведка Фрида Хансдоттер.
22-летняя Шиффрин стала первой горнолыжницей в истории, которой удалось выиграть первые пять гонок на старте календарного года. Кроме того, она одержала 41 победу в карьере. Столько же побед к этому возрасту было у известной австрийки Аннемари Мозер-Прель.
Россиянки Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко не квалифицировались во вторую попытку.
Флахау (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Слалом
1. Шиффрин (США) - 1.50,86 (55,98 + 54,88)
2. Б. Шильд (Австрия) - 1.51,80 (55,61 + 56,19)
3. Хансдоттер (Швеция) - 1.52,29 (56,35 + 55,94)
4. Хавер (Норвегия) - 1.53,48 (57,15 + 56,33)
5. Труппе (Австрия) - 1.53,53 (57,74 + 55,79)
6. Костацца (Италия) - 1.53,66 (58,24 + 55,42)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2017-2018/events/2023_167_1/