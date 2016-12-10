Пентюро - первый в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере

Француз Алексис Пентюро одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере. Вторым стал австриец Марсель Хиршер, а замкнул тройку норвежец Хенрик Кристофферсен. Россиянин Александр Андриенко не квалифицировался во вторую попытку.
Валь-д'Изер (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Гигантский слалом
1. Пентюро (Франция) - 2.02,62 (1.00,92 + 1.01,70)
2. Хиршер (Австрия) - 2.02,95 (1.01,59 + 1.01,36)
3. Кристофферсен (Норвегия) - 2.04,12 (1.02,60 + 1.01,52)
4. Нойройтер (Германия) - 2.04,18 (1.02,14 + 1.02,04)
5. Луйц (Германия) - 2.04,34 (1.01,57 + 1.02,77)
6. Шергхофер (Австрия) - 2.04,39 (1.02,12 + 1.02,27)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1755_169_0/