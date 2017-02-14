Лара Гут будет прооперирована и не выступит больше в нынешнем сезоне

Швейцарка Лара Гут больше не выступит в нынешнем сезоне из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. Она получила эту травму во время разминки на чемпионате мира в Санкт-Морице. Как сообщает AFP, врачи провели обследование и спортсменка будет прооперирована в ближайшие дни, а восстановление займет несколько месяцев.

Отметим, что в общем зачете Кубка мира Гут боролась за победу, уступая лидирующей американке Микаеле Шиффрин менее 200 очков. Теперь главной преследовательницей Шиффрин будет итальянка София Годжа, которая проигрывает ей более 400 очков.