Хиршер – чемпион мира в гигантском слаломе

Австрийцы Марсель Хиршер и Роланд Ляйтингер заняли первые два места в гигантском слаломе на чемпионате мира в Санкт-Морице. Призовую тройку замкнул норвежец Лейф Кристиан Хауген. Россияне Александр Андриенко и Семен Ефимов не финишировали.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Чемпионат мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Хиршер (Австрия) - 2.13,31 (1.06,73 + 1.06,58)

2. Ляйтингер (Австрия) - 2.13,56 (1.07,26 + 1.06,30)

3. Хеуген (Норвегия) - 2.14,02 (1.07,27 + 1.06,75)

4. Кристофферсен (Норвегия) - 2.14,07 (1.07,21 + 1.06,86)

5. Шергхофер (Австрия) - 2.14,16 (1.06,99 + 1.07,17)

6. М. Ольссон (Швеция) - 2.14,24 (1.07,12 + 1.07,12)