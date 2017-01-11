Хансдоттер победила в параллельном слаломе во Флахау, Ткаченко – 28-я

Шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер одержала победу в параллельном слаломе на этапе Кубка мира во Флахау. Россиянка Екатерина Ткаченко заняла 28-е место.

Горные лыжи

Флахау (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Хансдоттер (Швеция) – 1.51,40 (56.91 + 54.49)

2. Н. Лесет (Норвегия) – 1.51,98 (57.99 + 53.99)

3. Шиффрин (США) – 1.52,18 (58.29 + 53.89)

3. Хольденер (Швейцария) – 1.52,18 (57.86 + 54.32)

5. Зузулова (Словакия) – 1.53,19 (58.06 + 55.13)

6. Труппе (Австрия) – 1.53,42 (58.54 + 54.88)

28. ТКАЧЕНКО (Россия) – 1.57,35 (1.00,04 + 57.31)

Ксения Алопина не квалифицировалась во вторую попытку.