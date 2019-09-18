Шамиль Тарпищев: «Хотелось бы чтобы Касаткина с достоинством выступила на «Кубке Кремля»

Председатель совета директоров «ВТБ Кубка Кремля» и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что в этом году в соревнованиях примут участие много именитых теннисисток.

— Это один из сильнейших составов за последние годы — пять человек из двадцатки, четыре из десятки — это очень здорово, будет хороший женский теннис, — цитирует Тарпищева пресс-служба турнира. — К сожалению, для нас в основное сетке только четыре россиянки, но я думаю, что просто смена поколений дает о себе знать. Во всяком случае для болельщиков турнир будет очень интересный и содержательный, а зрители с удовольствием придут поболеть за выдающийся теннис.

Хотелось бы чтобы Касаткина преодолела свои все волнения и с достоинством выступила на юбилейном турнире тем более, что она победительница прошлого года.



Ждем результатов от Павлюченковой, которая оправилась от травм. Считаю ее одной из самых талантливых теннисисток, которая на сегодняшний день не до конца раскрылась.



Екатерина Александрова на удивление демонстрирует очень быстрый теннис, и совершенно не случайно, что она стала первой ракеткой России. Надеемся на удачное выступление Кудерметовой, в последнее время демонстрирующей стабильную игру. Будем с интересом следить за нашими девушками. Особенно учитывая, что следующий год олимпийский и все очки идут сейчас в зачет.



