Осака расплакалась на пресс-конференции после поражения во втором круге турнира в Дубае

Японская теннисистка Наоми Осака не смогла сдержать эмоций во время пресс-конференции после поражения на турнире в Дубае. Напомним, Осака уступила француженке Кристине Младенович во второгом круге соревнований – 3:6, 3:6.

– Наверное, я пока не очень понимаю собственное положение, – приводит Wide World of Sports слова Осаки. – Год назад я и близко не была к первому номеру рейтинга. Никто на меня внимания не обращал – такой режим мне нравится гораздо больше. Не знаю, чего я плачу. Просто я не люблю внимание. Это для меня сложно.

Однако спортсменка не стала прерывать пресс-конференцию и продолжила отвечать на вопросы.