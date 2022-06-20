Рецепты летних напитков, которые легко приготовить в домашних условиях

Расскажем о том, как самостоятельно приготовить безалкогольные прохладительные напитки.

В летний период необходимо потреблять достаточное количество жидкости. Повышение температуры внешней среды влечет за собой усиление потоотделения, чувство сухости во рту. Потерю жидкости необходимо восполнять во избежание обезвоживания организма. Самым простым средством утоления жажды является вода. Также можно приготовить в домашних условиях вкусные и полезные напитки из доступных ингредиентов.

Ягодный компот

С наступлением летнего периода в продаже появляется много свежих ягод. А владельцы приусадебных участков могут позволить себе полакомиться свежесобранной клубникой и малиной. Эти и другие ягоды подойдут для приготовления компота.

Ингредиенты:

клубника — 100 г

малина — 100 г

красная смородина — 100 г

вода — 3-5 л

сахар — 50-100 г

Способ приготовления:

Вымойте ягоды под проточной водой, просушите их. Вскипятите в кастрюле воду. Добавьте сахар. Затем высыпьте ягоды, помешайте. Варите на медленном огне 15-20 минут. Остудите напиток до комнатной температуры. Затем компот перелейте в кувшин и поставьте в холодильник.

Лимонад

Один из наиболее простых в приготовлении летних напитков — это лимонад. Он хорошо освежает и утоляет жажду.

Ингредиенты:

лимон — 1 шт.

вода — 2 л

сахар — 50 г

мята — по вкусу

Лимонад. Фото Global Look Press

Способ приготовления:

Вымойте лимон, выжмите из него сок. В кувшин налейте воду, можно использовать газированную. Добавьте туда лимонный сок и сахар, размешайте. В готовый напиток можно добавить мяту и лед. По желанию можно сделать лимонад более кислым, добавив в него большее количество цитруса. Следует отметить, что как кислота, так и сахар, содержащиеся в напитке, могут негативно воздействовать на зубную эмаль. Поэтому лимонад нужно пить при помощи трубочки.

Напиток из базилика

Из ароматной зелени можно готовить не только салаты, добавлять ее к гарнирам и мясным блюдам. Базилик еще можно использовать в качестве основного ингредиента летнего напитка. Душистую зелень выращивают на приусадебном участке или дома на подоконнике.

Ингредиенты:

свежий базилик — 1 пучок

лимон — 1/2 часть

вода — 3 л

сахар — по вкусу

Способ приготовления:

Вскипятите воду в кастрюле. Выжмите сок из лимона. В горячую воду добавьте сахар и предварительно вымытый базилик. Через 15 минут снимите кастрюлю с огня и добавьте сок лимона. После этого напиток приобретает розовый оттенок. Остудите все при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник.

Фруктовый чай со льдом

Чай с добавлением фруктов не только утолит жажду, но и окажет положительное влияние на желудочно-кишечный тракт за счет содержания в напитке полезных микроэлементов и витаминов.

Ингредиенты:

чай листовой — 3 ч. л.

вода — 1 л

лимон — 1 шт.

апельсин — 1 шт.

мята — по вкусу

сахар — по вкусу

лед — по вкусу

Фруктовый чай. Фото Global Look Press

Способ приготовления:

Тщательно вымойте лимон и апельсин. Очистите их от цедры. Выжмите из цитрусовых сок. Заварите черный или зеленый чай, добавив туда порезанную цедру фруктов. Сахар добавьте по вкусу. Охладите напиток. Затем смешайте его со свежевыжатым соком лимона и апельсина, украсьте мятой. По желанию можно в напиток положить лед.

Молочный коктейль с бананом

Напитки на основе молочных продуктов способствуют обогащению организма кальцием, необходимым для нормального развития костной ткани. Употребление макроэлемента в пищу помогает предотвратить возникновение остеопороза и кариеса. При отсутствии лактозной непереносимости и заболеваний органов пищеварительной системы молочные коктейли полезны как для взрослых, так и для детей.

«Магний, находящийся в бананах, незаменим для работы сердечно-сосудистой системы. Употребление продуктов с его содержанием препятствует возникновению судорог и мышечного напряжения», — комментирует врач Елена Титаренко.

Ингредиенты:

молоко — 1 л

клубника — 100 г

банан — 1 шт.

Способ приготовления:

При помощи блендера измельчите банан и клубнику. В получившееся пюре добавьте молоко. Взбейте все до однородной массы. Бананы достаточно сладкие, поэтому сахар в коктейль добавлять необязательно. Охладите напиток перед подачей.

Морс

Из свежей и замороженной брусники или клюквы можно приготовить морс. В ягодах содержится большое количество витаминов, полезных для организма человека. Употребление брусничного морса оказывает благотворное влияние на органы мочевыделительной системы при заболеваниях почек. Напиток из клюквы помогает активизировать иммунные силы организма за счет содержания витамина С.

Ингредиенты:

брусника или клюква — 300 г;

вода — 1 л;

сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте ягоды под проточной водой. Измельчите их в блендере или при помощи сита, отделяя сок от более плотных остатков. Полученный сок смешайте с водой и сахаром. Не забывайте, что в холодной воде сахар растворяется медленнее, чем в теплой. Поэтому не добавляйте его большое количество, чтобы напиток не отказался слишком сладким.

Смузи. Фото Global Look Press

Смузи

Смузи готовят из фруктов, овощей, зелени. Этот вариант подойдет для завтрака и полезного перекуса.

Ингредиенты:

морковь — 3-5 шт.

яблоко — 1 шт.

йогурт без сахара — 100 мл

корица — по вкусу

орехи — по вкусу

Способ приготовления:

Морковь нарежьте на кусочки. Яблоко очистите от кожуры, удалите косточки. Измельчите в блендере морковь с яблоком. Смешайте получившуюся массу с йогуртом, все взбейте. Охладите смузи. Подавайте в стаканах, посыпав щепоткой корицы. По вкусу можно добавить немного обжаренных и измельченных орехов фундука.

Апельсиновый фреш. Фото Global Look Press

Фреш

Фреш рекомендуется пить в течение 15-20 минут после приготовления. Свежеприготовленный напиток сохраняет всю пользу витаминов. Благодаря тому, что в нем остается мякоть фруктов и овощей, организм обогащается клетчаткой, которая необходима для нормальной работы кишечника.

Ингредиенты:

нектарин или персик — 5 шт.

яблоко — 2 шт.

апельсин — 5 шт.

Способ приготовления:

Вымойте фрукты под проточной водой. Очистите яблоки, персики и апельсины от кожуры, удалите косточки. Порежьте фрукты и поместите их в чашу блендера. Добавьте туда клубнику. Взбейте все в однородную массу.