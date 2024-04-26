В финале 2 сезона новых «Папиных дочек» вернулись Даша и Полежайкин

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Сегодня, 26 апреля на СТС вышли финальные серии второго сезона новых «Папиных дочек». В честь такого важного события создатели сериала не могли оставить зрителей без сюрпризов.

В конце второго сезона в проект вернулись Даша (Анастасия Сиваева) и Илья Полежайкин (Михаил Казаков). Кроме того, в финале появился еще один персонаж из богатого прошлого оригинального сериала — кронпринц Моравии Иржи (Михаил Башкатов).

Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Сюжет новых «Папиных дочек» сосредоточен на Венике, который стал многодетным отцом-одиночкой, повторив судьбу тестя.

Третий сезон проекта уже находится в работе. Режиссером продолжения «Папиных дочек. Новых» будет Анатолий Колиев.