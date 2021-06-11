Что будет, если есть клубнику каждый день? Советы эксперта

Клубника — одна из самых популярных садовых ягод. Сезон клубники наступает в конце мая и длится до июля. Разбираемся с нутрициологом и консультантом по питанию Людмилой Крагжда, чем полезна и вредна клубника и нужна ли она при занятиях спортом?

Чем полезна клубника?

Клубника вкусная и полезная сезонная ягода — это низкокалорийный продукт, богатый витаминами, микро и макроэлементами. Помимо стандартного набора витаминов группы В, Е и А, клубника отличается высоким содержанием витамина С. К тому же в ней отличным образом сочетается аскорбиновая, фолиевая кислота и железо, что делает ее очень полезной при железодефицитной анемии. В клубнике содержится марганец — важный элемент для организма, поскольку он участвует в синтезе серотонина (гормон «счастья») и помогает правильной работе ферментов.

Помимо этого, в клубнике большое количество пищевых волокон, которые не усваиваются в тонком кишечнике, что положительно влияет на пищеварительные процессы. Также клубника это природный афродизиак, а маленькие светлые семена на ягоде содержат биологически активный цинк, который оказывает положительное влияние на половые гормоны.

Что происходит с организмом, если есть клубнику каждый день?

Есть прекрасная фраза, которую приписывают греческому врачу Гиппократу:

«Все есть лекарство, и все есть яд — все дело в дозе».

Поэтому важно соблюдать среднесуточные нормы, а для взрослого человека, без медицинских противопоказаний к употреблению клубники, это около 300-500 грамм в день.

Клубника содержит антиоксиданты, которые влияют на нервную систему и оказывают профилактику болезни, появляющихся у нас в старости. А исследователи в Гарварде обнаружили, что антиоксиданты клубники помогают снизить высокое давление, защищают от атеросклероза и снижают риск сердечных приступов на 30%. И, нужно помнить, что плоды ягоды содержат калий и магний, которые поддерживают здоровое состояние сосудов.

С возрастом в организме происходит дегенерация мышц, также снижается подвижность и увеличивается ломкость суставов. Марганец и антиоксиданты, которые содержаться в клубнике, помогают при профилактике этих заболеваний и оказывают противовоспалительное свойство.

Полезные вещества клубники за счет большого количества в ней калия и определенных флавоноидов оказывают профилактику множества глазных болезней. Ну и конечно же витамин C. В клубнике аскорбиновой кислоты больше чем в лимоне. А витамин С один из самых важных элементов во многих процессах и системах организма. Например, поддерживает иммунитет и способствует улучшению состояния волос и кожи.

Что будет, если есть клубнику каждый день? Фото Julian Finney/Getty Images

В чем вред клубники?

Клубника — сильный аллерген. Поэтому тем, у кого имеется предрасположенность к различным аллергиям, следует с осторожностью принимать в пищу эту ягоду и при появлении покраснения кожи, зуда на теле или расстройства и болей в животе обратиться к врачу. Также клубника обладает желчегонным эффектом и при наличии крупных камней в желчном пузыре может приводить к нежелательным последствиям для организма.

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта нужно быть особо осторожными, так как наличие фруктовых кислот, может привести к обострению имеющихся заболеваний. Проконсультируйтесь с врачом и употребляйте ягоду только после основного приема пищи и не употребляйте ягоды больше чем 150-200 грамм в сутки.

Клубника при похудении

Независимо от вашей диеты, а также занятий спортом употребляйте клубнику в сезон, ее плоды содержат мало калорий, а значит, похудение с ее помощью будет проходить быстрее и вкуснее. Она поможет заменить вам вредные сладости, поднимет настроение и насытит организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Что будет, если есть клубнику каждый день? Фото Jack Taylor/Getty Images

Как правильно выбрать клубнику в магазине?

Выбирайте яркую, ароматную и упругую ягоду среднего размера, с ярко-желтыми семечками на поверхности, без гнили и темных пятен. Листья должны быть не жухлые, а зеленые и свежие. Лучше употреблять клубнику во время ее естественного плодоношения и отдавать предпочтение местным сортам.

Аллергия на клубнику: можно ли чем-то заменить клубнику, если у вас аллергия?

Нужно помнить, что любая другая ягода, а также все виды фруктов, овощей и зелени являются необходимым ингредиентом в нашем питании. Вы можете употреблять их, но прежде проконсультируйтесь врачом, нет ли у вас аллергии на какие-либо другие продукты. Фрукты и овощи при правильном употреблении полезны для здоровья, имеют большую энергетическую ценность и, что важно, вкусны и питательны. Помимо этого, овощи и фрукты поставщики нутриентов — незаменимых компонентов питания человека, необходимые для нормального обмена веществ и здоровья человека.