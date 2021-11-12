Что будет, если есть апельсины каждый день? Отвечает врач

Апельсины: польза самого популярного фрукта, сколько можно есть в день и действительно ли он помогает при простудных заболеваниях.

Апельсин является самым популярным фруктом в мире. В России существует давняя традиция — заболевшему обязательно в качестве вспомогательных средств давать большое количество апельсинов, потому что это самый популярный источник витамина С. Действительно ли это так, помогал разобраться врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Состав апельсина

Апельсин называют рекордсменом по количеству содержащихся в нем витаминов, минералов и биологически активных веществ. И в отличие от многих других фруктов в продаже они доступны круглый год. Большей популярностью апельсины пользуются в осенне-зимний период, когда мы особенно подвержены респираторным и вирусным заболеваниям.

Апельсин на 85% состоит из структурированной воды и ряда витаминов:

— растительная клетчатка;

— пектин;

— фитонциды;

— антиоксиданты;

— органические кислоты;

— эфирное масло;

— моносахариды;

— витамины А;

— витамин С;

— витамин Е;

— группа витаминов В;

— железо;

— цинк;

— калий;

— медь;

— кальций;

— фосфор.

Состав апельсина.

Калорийность апельсина

Калорийность апельсина небольшая — 42-43 ккал, но в состав входит большое содержание сахара. Ученые из Гогенгеймского и Кильского университетов установили, что апельсиновый сок имеет калорийность 110 ккал, поэтому тем, кто следит за своей фигурой, лучше пить менее калорийные напитки. К тому же свежевыжатый сок не содержит клетчатки, тем самым оказывая негативное воздействие на поджелудочную железу. Поэтому лучше выбирать цельный апельсин, там большое количество клетчатки, которая замедляет усвоение фруктозы и глюкозы из съеденного фрукта. Энергетическая ценность в 100 граммах апельсина: углеводы — 8,1 г, белки — 0,9 г, жиры — 0,2 г.

Полезные свойства апельсина

Употребление одного апельсина в сутки может помочь в борьбе с цингой, гипертонией, авитаминозом, отечностью тела и конечностей, замедленным метаболизмом. Разберемся более подробно.

Укрепление иммунитета. Аскорбиновая кислота и витамин С помогают при борьбе с вирусными инфекциями, способствуют защите организма от микробов, убивают болезнетворные организмы. Фитонциды снижают высокую температуру при лихорадке.

Очищение организма. При регулярном употреблении выводят токсины и шлаки из печени и кишечного тракта.

Помощь в лечении онкологии. Приостанавливают деление клеток злокачественных опухолей. К тому же помогают перекрывать доступ крови к тканям рака, вследствие чего у больных отмечается ремиссия.

Укрепление сердца. Цитрусовые фрукты защищают сердечную мышцу от сбоев, укрепляют сосудистые мембраны, успокаивают нервную систему, снижают риск сердечной ишемии, брадикардии, инфарктов и инсультов.

Омоложение. Скопление биофлавоноидов помогает от преждевременного старения.

Польза для сосудов. Снижают риск образования атеросклероза, а главное, входящие минералы частично разжижают кровь, тем самым устраняя закупорку сосудов, что важно для людей, страдающих варикозом.

Укрепление опорно-двигательного аппарата. Помогают восстанавливать кости, суставы и хрящи, а также укрепляет эмаль зубов.

Улучшение пищеварения. Повышают все метаболические процессы, ускоряют переваривание пищи за счет повышения выработки желудочного сока, особенно полезно для людей с хроническими запорами.

Польза для кожи, ногтей и волос. Входящие в состав фрукта витамины сохраняют влагу и кислород в структуре кожи, разглаживают мелкие морщинки, убирают темные круги под глазами, укрепляют ногти и волосы.

Планирование беременности. Фолиевая кислота у женщин обеспечивает хорошее течение беременности, способствует правильному формированию плода, исключая риск появления врожденных отклонений. У мужчин апельсин влияет на подвижность и объем сперматозоидов, а также способствует повышению притока крови к половым органам, вследствие чего проводится профилактика заболеваний простаты.

Польза апельсинов.

Польза цедры апельсина

Цедра апельсина содержит большое количество аскорбиновой кислоты и твердых волокон, которые влияют на работу органов пищеварения. А также в состав входят фосфор и кальций. Таким образом это помогает:

— избавить кровь от холестерина;

— поднять настроение, придать бодрость;

— избавиться от изжоги и тошноты;

— улучшить процессы обмена в организме;

— оказать ингибирующий эффект на пролиферацию раковых клеток, в частности клеток рака легких и простаты;

избавиться от нарушений сна, чувства страха и стрессового состояния;

уменьшить у женщин боли во время менструации.

Стоит отметить, что белая пленка между плодом и цедрой также полезна. Прослойка защищает от раковых новообразований и отвечает за кроветворную функцию, расщепление его бляшек, из-за чего снижаются показатели сахара в крови, инсулин вырабатывается равномерно, таким образом цитрус несет пользу диабетикам.

7 полезных свойств апельсиновой корки.

Противопоказания и вред апельсина

Важно отметить, что этот продукт очень полезен, но он импортный, главный минус заключается в том, что апельсины срывают незрелыми, фрукты поспевают в процессе транспортировки, из-за чего витамин С быстро разрушается. К тому же производители зачастую обрабатывают плоды для того, чтобы они дольше сохраняли свою свежесть и товарный вид. Поэтому перед использованием обязательно тщательно мойте фрукты.

Также его рекомендуется употреблять с осторожностью людям, страдающими гастритом, особенно с повышенной кислотностью, панкреатитом. Лучше выпить сок разведенный с небольшим количеством воды.

Апельсин является одним из популярных продуктов, вызывающих аллергию, особенно у детей. Из-за отсутствия необходимых ферментов организм не способен переваривать и всасывать продукт. Таким образом, реакция может быть в виде высыпаний на лице или теле, зуда, покраснения кожных покровов, экземы и конъюнктивита.