Персональный тренер объяснил, чем полезно хождение на ягодицах

Персональный тренер Максим Оборин в беседе с «СЭ» отметил, что хождение на ягодицах — очень полезное упражнение. Оно не только улучшает циркуляцию крови в тазовой области, а также укрепляет мышцы спины, позвоночник, увеличивает подвижность суставов.

«Кроме того, упражнение налаживает работу пищеварительной системы, благодаря чему выходят токсины и шлаки, улучшается самочувствие, состояние кожи, уменьшается вес», — добавил эксперт.

Также Оборин развеял популяный миф о хождении на ягодицах. По его словам, это упражнение не способно избавить от целлюлита, нужен комплексный подход.