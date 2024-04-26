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Персональный тренер объяснил, чем полезно хождение на ягодицах
Фитнес

Сегодня, 19:05

1 мин.

Персональный тренер объяснил, чем полезно хождение на ягодицах

Мария Маковей
Автор
Девушка занимается спортом дома
Фото Hispanolistic/istockphoto.com
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Персональный тренер Максим Оборин в беседе с «СЭ» отметил, что хождение на ягодицах — очень полезное упражнение. Оно не только улучшает циркуляцию крови в тазовой области, а также укрепляет мышцы спины, позвоночник, увеличивает подвижность суставов.

«Кроме того, упражнение налаживает работу пищеварительной системы, благодаря чему выходят токсины и шлаки, улучшается самочувствие, состояние кожи, уменьшается вес», — добавил эксперт.

Также Оборин развеял популяный миф о хождении на ягодицах. По его словам, это упражнение не способно избавить от целлюлита, нужен комплексный подход.

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