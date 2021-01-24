Что такое витамины и зачем они нужны?

Подробно рассказываем про все группы витаминов.

Витамины — это органические вещества, которые помогают организму нормально функционировать и способствуют стабильному обмену веществ. Если количество того или иного витамина достигает низшей границы допустимого, наступает авитаминоз. Основную часть витаминов можно получить из продуктов питания, но есть и такие, которые синтезируются в организме (D, K, некоторые представители группы В).

К сожалению, в современных продуктах питания не так много витаминов. В первую очередь это касается овощей и фруктов, которые проходят обработку для длительного хранения. Многие продукты обогащают витаминами дополнительно (как пример — молоко). Поэтому прием поливитаминов оправдан, особенно для детей (до трех лет — витамин D), беременных и кормящих женщин, пожилых людей и в осенне-весенний период.

Жирорастворимые витамины

Витамины делят на две группы: жирорастворимые и водорастворимые.

Жирорастворимым необходима среда с большим содержанием жира, в противном случае они не будут работать. К ним относятся витамины групп:

— А, или ретинол. Крайне важен для зрения. Также влияет на состояние кожи и волос. Больше всего его в печени и рыбьем жире, а также в овощах и фруктах оранжевого цвета (батат, морковь);

— D — необходим для правильного формирования костей и зубов. Может вырабатываться в организме самостоятельно под воздействием ультрафиолета (в солнечную погоду больше гуляйте). Содержится в рыбе, рыбьем жире и молоке;

— E — важен для хорошего состояния кожи и мышц, замедляет процесс старения и снижает уровень сахара в крови. Найти его можно в молочных продуктах, сливочном и растительном масле, брокколи и шпинате;

— K — необходим для формирования костной ткани и нормальной свертываемости крови. Способен синтезироваться в кишечнике при помощи микроорганизмов. Также содержится в шпинате, бананах, авокадо, оливковом масле;

— N — поддерживает нормальную функцию щитовидной железы и нервной системы, снижает уровень холестерина и сахара, помогает выводить шлаки. Стоит включить в рацион субпродукты, чечевицу, томаты.

Водорастворимые витамины

Остальные являются водорастворимыми.

В1 — способствует усилению кровообращения. Источником являются яичные желтки, грибы, морепродукты.

В2 — необходим для энергетического обмена. Крайне важен для детей в период роста. Рекомендуется употреблять нежирное мясо, орехи, молочные продукты и рыбу.

В3 — помогает поддержанию нервной системы, функционированию надпочечников, поддержанию здорового состояния кожи. Находится в печени, мясе птицы и кролика, молочных продуктах.

В5 — антистрессовый витамин, необходим для здоровья волос и кожи, способствует избавлению от аллергии. Много в цельных зернах, морской рыбе, яйцах.

В6 — один из важнейших витаминов для поддержания здоровья. Укрепляет иммунитет, способствует росту клеток. Содержится в таких продуктах, как почки, печень, куриное мясо, орехи, морковь.

В9 (фолиевая кислота) — помогает при анемии. Беременным крайне необходим для нормального формирования плода. Нужно есть зеленые и крахмалистые овощи, фрукты, печень.

В12 — способствует стабильному метаболизму, улучшению аппетита. Детям необходим для нормального роста. Источниками являются субпродукты, моллюски, сыр, рыба.

С — важнейший антиоксидант, укрепляет сосуды и помогает при ОРВИ. Можно найти в цитрусовых, ягодах, зелени, помидорах.

Н, или В8, — участвует в синтезе белка, формировании клеток. Поддерживает здоровье кожи и волос и предупреждает предварительное старение. Много в брокколи, лососе и шпинате.

Суточная норма витаминов

Существует норма употребления витаминов, так как гипервитаминоз может привести к тяжелой интоксикации организма.

Витамин Норма* А 1-1,5 D 0,07-0,12 Е 10-15 К 0,15-0,3 N 25-50 В1 1,5-2,5 В2 1,5 В3 5-10 В5 10-12 В6 2-3 В8/Н 0,15-0,2 В9 0,2 В12 0,003 С 50-100

* Суточная норма для взрослого (мг).

Для определения количества того или иного витамина в организме нужно сдать анализ крови. А перед приемом — проконсультироваться с врачом. Важно учитывать, что многие витамины несовместимы друг с другом и ни в коем случае нельзя допустить гипервитаминоза.

Будьте здоровы!