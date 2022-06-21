В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма

Очень полезная информация о беге.

В занятиях спортом и фитнесом желательно прислушиваться к своему организму и не выполнять те виды нагрузок, которые вызывают только отвращение, пользы от таких занятий не будет. Например, «сове» не стоит принуждать себя к утренним пробежкам. Хотя плюсы и минусы есть как у вечерних, так и у утренних занятий.

Польза для фигуры

Утренний бег

Пробежка поможет похудеть, если выйти на нее до еды, а не после. Подкожный жир расходуется при нагрузках только в том случае, если организму больше неоткуда брать энергию. Таким образом, бег с большей вероятностью приведет к похудению, если заниматься им утром, а не вечером. При этом важно следить за тем, чтобы перерыв между ужином и завтраком составил не более 10 часов. Если не есть дольше, бежать будет тяжелее, поэтому вполне вероятно, что тренировка окажется короткой, а значит, менее эффективной.

Вечерний бег

Заниматься спортом в любом случае полезнее для фигуры, чем вообще отказаться от физических нагрузок. Бегать по вечерам в целях похудения можно, если выполнять два условия: увеличить расход энергии (бежать быстрее или заниматься дольше) и отказаться от плотной еды после завершения пробежки.

Бег полезен для организма. Фото Global Look Press

Польза для настроения

Утренний бег

Бег содействует борьбе со стрессом и придает жизненных сил. Если заниматься утром, полученный заряд энергии позволит разогнать сон и провести день более продуктивно. Главное — следить за уровнем нагрузки, чтобы не падать от усталости в конце забега.

Вечерний бег

Тому, кто привык вести ночную жизнь, напротив, полезно бегать вечером, чтобы преисполниться бодрости и настроиться на рабочий лад. Пробежаться перед сном, чтобы сбросить накопившееся за день напряжение, тоже не вредно. Но такая пробежка должна быть малоинтенсивной и недолгой, поскольку вечерний прилив сил неминуемо приведет к бессоннице.

Бег полезен для организма. Фото Global Look Press

Польза для укрепления организма

Утренний бег

Занятия бегом относятся к кардионагрузкам, положительно сказываются на работе сердца и кровеносных сосудов. Кроме того, бег способствует укреплению мышц, особенно ножных. Утром организм в большей степени готов к нагрузке, так как успел восстановить силы за ночь.

Чтобы не причинить вреда мышцам и суставам, нужно перед выходом на пробежку делать небольшую разминку, чтобы подготовить мышцы к работе, не бегать до полного изнеможения и не продолжать занятие при появлении болевых ощущений.

Вечерний бег

Вечер подходит для физической активности, поскольку мышцы и суставы уже разогреты, вероятность травм, в том числе растяжений, гораздо ниже, чем утром. Однако во время пробежки, независимо от времени ее совершения, необходимо следить за дыханием, соблюдать технику выполнения бега (она отличается для длинных и коротких дистанций, например) и, конечно, использовать подходящие обувь и одежду.