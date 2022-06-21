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В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма

Мария Сальникова
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Бег полезен для организма.
Фото Global Look Press
Бег полезен для организма.
Фото Global Look Press
Бег полезен для организма.
Фото Global Look Press
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Очень полезная информация о беге.

В занятиях спортом и фитнесом желательно прислушиваться к своему организму и не выполнять те виды нагрузок, которые вызывают только отвращение, пользы от таких занятий не будет. Например, «сове» не стоит принуждать себя к утренним пробежкам. Хотя плюсы и минусы есть как у вечерних, так и у утренних занятий.

Польза для фигуры

Утренний бег

Пробежка поможет похудеть, если выйти на нее до еды, а не после. Подкожный жир расходуется при нагрузках только в том случае, если организму больше неоткуда брать энергию. Таким образом, бег с большей вероятностью приведет к похудению, если заниматься им утром, а не вечером. При этом важно следить за тем, чтобы перерыв между ужином и завтраком составил не более 10 часов. Если не есть дольше, бежать будет тяжелее, поэтому вполне вероятно, что тренировка окажется короткой, а значит, менее эффективной.

Вечерний бег

Заниматься спортом в любом случае полезнее для фигуры, чем вообще отказаться от физических нагрузок. Бегать по вечерам в целях похудения можно, если выполнять два условия: увеличить расход энергии (бежать быстрее или заниматься дольше) и отказаться от плотной еды после завершения пробежки.

Бег полезен для организма. Фото Global Look Press
Бег полезен для организма.
Фото Global Look Press

Польза для настроения

Утренний бег

Бег содействует борьбе со стрессом и придает жизненных сил. Если заниматься утром, полученный заряд энергии позволит разогнать сон и провести день более продуктивно. Главное — следить за уровнем нагрузки, чтобы не падать от усталости в конце забега.

Вечерний бег

Тому, кто привык вести ночную жизнь, напротив, полезно бегать вечером, чтобы преисполниться бодрости и настроиться на рабочий лад. Пробежаться перед сном, чтобы сбросить накопившееся за день напряжение, тоже не вредно. Но такая пробежка должна быть малоинтенсивной и недолгой, поскольку вечерний прилив сил неминуемо приведет к бессоннице.

Бег полезен для организма. Фото Global Look Press
Бег полезен для организма.
Фото Global Look Press

Польза для укрепления организма

Утренний бег

Занятия бегом относятся к кардионагрузкам, положительно сказываются на работе сердца и кровеносных сосудов. Кроме того, бег способствует укреплению мышц, особенно ножных. Утром организм в большей степени готов к нагрузке, так как успел восстановить силы за ночь.

Чтобы не причинить вреда мышцам и суставам, нужно перед выходом на пробежку делать небольшую разминку, чтобы подготовить мышцы к работе, не бегать до полного изнеможения и не продолжать занятие при появлении болевых ощущений.

Вечерний бег

Вечер подходит для физической активности, поскольку мышцы и суставы уже разогреты, вероятность травм, в том числе растяжений, гораздо ниже, чем утром. Однако во время пробежки, независимо от времени ее совершения, необходимо следить за дыханием, соблюдать технику выполнения бега (она отличается для длинных и коротких дистанций, например) и, конечно, использовать подходящие обувь и одежду.

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