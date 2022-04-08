10 продуктов с высоким содержанием кальция

Названы продукты, в которых содержится больше всего кальция.

Роль кальция в организме человека

Кальций — макроэлемент, который принимает участие в реализации множества процессов, происходящих в организме. Большая его часть находится в костной ткани. Нехватка минерала приводит к серьезным заболеваниям. Ломкость волос и ногтей, хрупкость костей, частые переломы могут свидетельствовать о развитии остеопороза. Болезнь причиняет ряд неудобств, имеет выраженный болевой синдром. Остеопороз требует специального медицинского лечения.

Немаловажную роль кальций выполняет в детском организме. Он отвечает за правильную работу скелетной системы и мышечной. Дефицит этого элемента у детей может привести к нарушению осанки, деформациям и повышенной хрупкости костей, кариесу.

Норма кальция в организме

По данным Роспотребнадзора установлен уровень потребности в кальции. Он составляет 500-1200 мг/сут. Верхняя допустимая граница потребления — 2500 мг/сут.

Суточная норма потребления кальция для человека зависит от возраста, пола и имеющихся заболеваний.

Необходимость в макроэлементе у детей возрастает с каждым годом жизни. У грудных детей кальций поступает в организм во время вскармливания молоком матери. При этом ее рацион должен соответствовать основам питания кормящей женщины и содержать все необходимые полезные вещества. Значительно увеличивается суточная потребность в период активного роста у детей.

Суточная норма кальция для детей:

дети первого года жизни — 400-600 мг;

от 1 до 3 лет — 800 мг;

от 3 до 11 лет — 900-1100 мг;

с 11 до 18 лет —1200 мг.

Суточная норма кальция для мужчин:

18-60 лет — 1000 мг;

60 лет и старше — 1200 мг.

Уровень потребления кальция для женщин должен соответствовать возрасту, периоду беременности и лактации.

Суточная норма потребления кальция для женщин:

18-60 лет — 1000 мг;

беременность и лактация — 1300-1400 мг.

Из-за риска возникновения остеопороза и снижения концентрации половых гормонов с возрастом норма потребления кальция увеличивается.

Продукты, богатые кальцием

При правильном и сбалансированном питании кальций в организм поступает из продуктов.

Молоко

Молоко является источником кальция, необходимого для организма. При этом в козьем его больше, чем в коровьем.

Молоко можно употреблять без каких-либо добавок или использовать в приготовлении различных напитков. Продукт добавляют в кофе, чай или какао. Также молоко подходит для приготовления каш и десертов.

Молоко. top10a.ru

Кальций из молока хорошо усваивается.

Важно отметить, что напиток не показан людям, имеющим непереносимость лактозы. Это может спровоцировать нежелательные проявления в работе ЖКТ и аллергические реакции. Но обычное молоко можно заменить безлактозным, которое легко найти на полках магазинов. В случае с повышенным холестерином лучше отдать предпочтение обезжиренному молоку, в нем наименьшее содержание насыщенных жиров.

Сыры

Эти представители молочных продуктов тоже богаты кальцием. Причем наиболее полезны в этом отношении твердые сорта. В пармезане содержание элемента будет выше, чем в мягких сырах. В продукте также содержится белок, необходимый для полноценной работы опорно-двигательного аппарата.

Сыр. stockmeier-food.ru

Однако нужно помнить, что сыр обладает высокой калорийностью. Поэтому, как и в употреблении любого другого продукта, следует руководствоваться чувством меры. Помимо этого, он содержит натрий, который задерживает жидкость в организме, способствуя появлению отеков и повышению давления. Людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, страдающим гипертонией, следует ограничивать его употребление в пищу.

Орехи и сухофрукты

Сухофрукты и орехи подойдут для перекуса и будут дополнением к различным блюдам.

Миндаль — источник не только кальция, но и других элементов. В нем содержатся полезные жиры, магний, витамины и клетчатка.

Миндаль богат кальцием. Фото Global Look Press

Фундук полезен для работы сердца и мозга, но довольно калориен. Не следует употреблять большое количество орехов тем, кто придерживается назначенного врачом диетического питания, страдает ожирением.

В плодах инжира кальция больше, чем в других сухофруктах. Также он положительно воздействует на работу ЖКТ, так как содержит клетчатку. Калий, который находится в сухофруктах, оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Овощи и зелень

Предпочтение следует отдавать зеленым овощам, особенно всем видам капусты. Больше всего этого минерала в белокочанной капусте и брокколи. Овощи лучше употреблять в свежем виде или с минимальной термической обработкой. В таком случае сохраняются витамины и полезные вещества. Капусту можно использовать для приготовления салатов и закусок.

В моркови содержатся кальций, калий, магний, витамины. Каротин, преобразующийся в витамин А, оказывает положительное влияние на сетчатку глаза. Корнеплод послужит дополнением как к основным блюдам, так и к салатам. Из овоща можно приготовить различные десерты — морковные кексы и пироги.

В зелени темного цвета наибольшее содержание кальция. Петрушка, шпинат, укроп, как правило, не употребляются в качестве самостоятельного блюда. Но они служат дополнением к основным блюдам и салатам. Зелень сочетается с овощами, крупами и супами. Микрозелень можно вырастить в домашних условиях на подоконнике. Это не займет много времени и сил. Источник витаминов при этом всегда будет под рукой, а главное — свежий и без использования химикатов для выращивания.

Рыбные консервы

Консервы из лосося и сардины особенно богаты кальцием. Мелкие кости в этой рыбе при таком способе приготовления можно употреблять в пищу. Одним из преимуществ продукта считается содержание витамина D, необходимого для усвоения кальция.

Следует с осторожностью употреблять рыбные консервы людям с нарушениями пищеварительной системы. В этом продукте присутствует большое количество жиров. Также опасность представляет возможное содержание ртути в рыбе и морепродуктах.

Бобовые и фасоль

Бобы — источник клетчатки, цинка, калия, кальция. Фасоль, горох, чечевица присутствуют в составе многих диет. Они являются полноценным источником растительного белка, незаменимого для нормального функционирования мышц и суставов.

Фасоль. pro-dachnikov.com

Молочные продукты

Йогурт содержит 30-45% дневной нормы кальция. Также в йогурте есть фосфор, калий, витамины B2 и B12.

Кисломолочные продукты содержат пробиотики. Эти бактерии полезны для кишечника, улучшают пищеварение и нормализуют работу желудочного тракта.

Кефир в сочетании со свежими ягодами подойдет для полезного перекуса. На его основе готовят холодные супы — окрошку, свекольник. В сочетании с овощами и зеленью эти блюда соответствуют принципам сбалансированного питания.

Сметану можно использовать как дополнение к основным блюдам, готовить на ее основе соусы, заправку для салатов, добавлять в выпечку.

Сметана. agroplaneta18.ru

Семена

Семена кунжута содержат минерал, необходимый для роста и развития костей, предотвращения возникновения их хрупкости. Помимо кальция, в семенах находится железо и белок. Полезный продукт добавляют в выпечку, салаты, каши. Также его можно использовать для приготовления халвы.

Апельсиновый сок

Свежевыжатый апельсиновый сок содержит немало кальция. В напитке большая концентрация витаминов. Сок лучше пить в течение 15-20 минут после приготовления, чтобы он сохранил всю свою пользу. Для того чтобы защитить эмаль зубов от воздействия кислоты, используйте трубочку. По этой же причине не следует натощак выпивать апельсиновый сок. Кислота, содержащаяся в нем, может негативно воздействовать на стенки желудка. Особенно в случае наличия каких-либо заболеваний со стороны ЖКТ.

В качестве источника макроэлемента можно употреблять не только сок, но и очищенный цитрус. Клетчатка улучшает пищеварение, стимулируя перистальтику. Цедра апельсина в качестве дополнительного элемента и природного ароматизатора подойдет для использования в кулинарии.

Крупы и макаронные изделия

Гарниры, приготовленные из круп, послужат источником энергии, полезных для организма элементов и витаминов. Предпочтение следует отдавать крупам, которые необходимо варить, а не просто заливать горячей водой. Крупы быстрого приготовления термически обработаны. Они быстро утоляют голод, но в них низкое содержание полезных веществ.

В гречке находится растительный белок. Калий и магний в ней положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. А за счет содержания железа эта крупа показана людям, страдающим анемией.

Перловка — обладатель витаминов группы В, А, D, Е, Н и минералов. Крупа доступна для приобретения и проста в приготовлении. Кальций в ее составе полезен для костей, волос и ногтей. Перловка богата цинком, селеном, медью, марганцем, железом, йодом.

Перловка. mrfilin.com

Помимо употребления продуктов, богатых кальцием, не следует забывать о том, что его и другие микро- и макроэлементы искусственно добавляют в некоторые товары.

Пищевой промышленностью вода, молоко, яйца, макаронные изделия дополнительно обогащаются полезными элементами.

Прежде чем принять решение употреблять кальций в качестве добавки, следует проконсультироваться с врачом и пройти лабораторное исследование. Только убедившись, что имеется недостаток минерала и есть показания к его назначению, врач порекомендует аптечную форму кальция, назначит дозировку и длительность лечения. Бесконтрольный прием добавок может привести к нежелательным последствиям.