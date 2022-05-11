Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта

Крафтовое пиво: состав, польза и вред, как выбрать.

Многие считают, что вино и пиво являются самыми безопасными алкогольными напитками. Если о первом вопросов мало, так как сырье, из которого оно изготавливается — виноград, а вот про второй есть много споров. В материале расскажем правду о пенном напитке и выясним, что станет с организмом при ежедневном употреблении.

Пиво — один из древних напитков, известный человечеству. Он является популярным уже девять тысячелетий. Но, где родина пива, у историков нет информации, раскопки говорят о том, что данный напиток употребляли еще в Древнем Египте, а также жители Месопотамии, и даже аборигены территории нынешнего Ирана. Изначально сырьем служили просо, пшеница, рожь и проросший рис. Хмель для изготовления начали массово использовать только в эру Средневековья. Идея появилась у монахов, из-за его свойства консерванта.

Понятие «крафтовое» от английского (craft brewery) означает «ремесленное».

Крафтовое пиво — напиток, который производится частными пивоварнями мелкими партиями по собственным традиционным рецептам.

Сам процесс пивоварения состоит из трех стадий и занимает по времени примерно месяц. Варка — один день, брожение — неделя, дображивание — три недели. Дополнительные ингредиенты добавляются на разных стадиях производства.

Страны-лидеры по потреблению пива.

Сегодня статус национального напитка есть в Германии, Чехии, Словакии, Ирландии, Польше, Дании и Бразилии. В современном мире пиво признано третьим популярным напитком (опережают лишь вода и чай) в мире. В нашей стране крафтовое пивоварение развито в Санкт-Петербурге. Сейчас там насчитывается 60 заводов.

Химический состав

В настоящее время главным сырьем для изготовления является ячменный солод. Но некоторые производители этот компонент частично заменяют цельным непророщенным зерном, в основном пшеничным (50%).

Большую долю в составе пива занимают вода, алкоголь и углеводы. Еще входят белки, но в очень маленьком количестве, а вот жиров нет совсем.

Данный продукт является богатым источником витаминов:

— витамины группы В: В1, В2, В6, В9, В5, В3;

- биотин;

- витамин С.

А также дополнительные вещества: фитоэстрогены, сивушные масла, лимонная кислота, экстрактивные вещества хмеля.

Из микроэлементов в пенном напитке встречаются:

- калий;

- кальций;

- магний.

Такие минералы, как:

- фосфор;

- сера;

- кремний.

В ограниченном количестве есть:

- железо;

- медь;

- цинк.

Еще в составе имеются фенольные соединения и СО2.

В молодом крафтовом пиве есть добавки из трав, пряностей, ягод и плодов. Они придают дополнительный вкус и аромат.

Польза крафтового пива

В составе есть витамин В5, который улучшает обмен веществ, и как следствие — состояние кожи, волос и ногтей. Остальные витамины из группы В поддерживают нервную систему человека. Крафтовое пиво считается антидепрессантом. Расслабление позволяет отдохнуть организму от стресса.

В хмеле (особые культуры дрожжей Saccharomyces Cerevisiae) содержится полезный холестерин, расширяющий сосуды, а значит, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Железо помогает в нормализации давления и свертываемости крови.

Крафтовое пиво способствует выведению шлаков, в результате чего замедляется процесс возникновения почечных заболеваний. А также выводится лишняя соль из организма человека. Снижает риск возникновения онкологии, так как выводит вредные вещества, способствующие зарождению раковых клеток.

В Европе подогретый вариант пива применяют в качестве обезболивающего. А также как скорый помощник на ранних стадиях простудных заболеваний. Для скандинавов оно является антидепрессантом, даже официально разрешено минздравом.

Вред крафтового пива

Вред крафтового пива.

Крафтовое пиво является низкокалорийным продуктом, но оно способно пробуждать аппетит. Поэтому не рекомендовано тем, кто страдает ожирением или следит за фигурой.

Алкогольный напиток оказывает негативное влияние на центральную нервную систему и головной мозг, желудок, почки, печень и гормональную систему.

Так же как и любой алкогольный напиток, пиво убивает клетки мозга, нарушает функциональные способности, может вызвать сердечную недостаточность. В процессе брожения появляются такие вредные вещества, как сивушные масла, альдегиды и метанол.

Как выбрать качественное пиво

При покупке обратите внимание на следующие моменты:

- В первую очередь посмотрите на срок хранения. Десятки лет — нереальный срок даже для пастеризованного.

— Вкус не должен быть кислым. Качественный продукт имеет горьковатый, богатый привкус. При этом горечь должна быть приятной.

- Цвет должен быть ярким, насыщенным, янтарного окраса, из-за которого жидкость искрится в бокале.

- Пена должны быть стабильной и высокой, оседающая спустя пару минут.

- Если каждый глоток на стенках стакана оставляет пивное кольцо, это говорит о свежести пива.

Типы пива и сроки хранения.

Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день

Марият Мухина, доктор медицинских наук, для Роскачества заявила: «Качественное пиво, которое было произведенно по всем правилам, кое-в-чем полезно, однако при условии умеренного потребления. Взрослому человеку можно выпивать данный напиток не более 300 граммов за день и не более двух раз в неделю. При соблюдении этих условий можно говорить, что пиво ускоряет обменные процессы в организме, что, в свою очередь, должно способствовать омолаживанию клеток кровеносных сосудов. Кроме того, качественный продукт способен замедлить рост и размножение многих болезнетворных бактерий, оказывать болеутоляющее и успокаивающее действие. Но обольщаться не стоит, у всего есть оборотная сторона. Ведь компонент любого алкоголя — это этиловый спирт, который считается одним из самых опасных канцерогенов».

Одна бутылка крафтового пива в день признана полезной для здоровья. Об этом пишет издание The Sun. Они ссылаются на исследование, сделанное Университетом Небраски в США, которое показывает, что в сортах пива, где дрожжи добавляются уже после бутилирования, содержится до 50 миллионов пробиотических бактерий, улучшающих работу кишечника, усиливающих иммунитет и способствующих спокойному сну.

Важно отметить, что те, что продаются в магазинах, лишены этих преимуществ, ведь они подвергались пастеризации и фильтрации.

Ранее научные сотрудники из Пекинского университета опубликовали работы, в которых сказано, что умеренное употребление алкоголя вредит здоровью человека. Вывод ученых: даже одна порция алкоголя в день увеличивают риск инсульта на 10%.