Лимоны и еще 5 продуктов с большим содержанием витамина С. Вред и польза

Витамин С или аскорбиновая кислота — важнейший питательный элемент и природный антиоксидант. Его основной функцией является повышение иммунитета за счет нейтрализации вредных свободных радикалов. Так же он укрепляет кости, синтезирует коллаген, помогает усвоению железа и метаболизму белка.

Суточная норма витамина С для женщин — 75 мг, для мужчин — 90 мг. Проблема в том, что в человеческом организме этот элемент не способен вырабатываться, соответственно необходимо получать его извне — из продуктов питания и БАДов.

Главным источником витамина С многие считают лимон. Но это заблуждение. Безусловно, цитрус богат аскорбиновой кислотой, но им не стоит увлекаться. Безопасны для здоровья максимум две дольки лимона в день. Если съедать каждый день по целому лимону, может образоваться гипервитаминоз. Так же врачи не рекомендуют злоупотреблять лимоном при следующих обстоятельствах:

— гастрит;

— панкреатит;

— язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

— аллергия;

— дети до трех лет;

— во время кормления грудью.

Витамин С содержится в большом количестве продуктов. Чемпион среди них — шиповник. Это плод дикой розы, который чаще всего используют для приготовления компотов и отваров, варенья и мармелада. В 100 г свежего шиповника содержится 426 мг аскорбиновой кислоты, а в сухом виде — больше 1000 мг. Терапевты рекомендуют в осенне-зимний период выпивать в день по одному стакану отвара из шиповника. Это отличная помощь иммунитету в борьбе с ОРВИ.

Зеленый перец чили не только вкусная и пикантная добавка в овощной салат, но и продукт, содержащий большое количество витамина С (250 мг/100 г). Это больше, чем в лимонах и апельсинах.

Петрушка — в 100 г содержится 135 мг витамина С. Вырастить ее можно даже в квартире и использовать каждый день в салаты или овощные смузи, добавлять к мясу или рыбе для придания аромата.

Зеленый и красный перец содержат около 130 мг витамина С. Можно есть как отдельно в свежем виде, так и добавлять в салаты и блюда азиатской кухни.

Киви — кисло-сладкий фрукт, в 100 г которого содержится около 93 мг аскорбиновой кислоты. Так же в киви много витамина А, клетчатки, магния и калия.

Важно помнить, что передозировка аскорбиновой кислоты способна навредить здоровью. К тому же восполнить недостаток витамина С легче, чем удалить его переизбыток, который чреват головными болями, расстройством ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), заболеваниями суставов. Врачи отдельно предостерегают людей с почечной недостаточностью, циррозом печени и талассемией — им категорически нельзя употреблять хоть какие-либо дозы витамина С.

Также аскорбиновая кислота плохо сочетается со следующими лекарственными средствами и веществами: аспирин, пероральные противозачаточные средства, салицилата, щелочные напитки, этиловый спирт, гепарин, хлорид кальция, амфетамин.