Как правильно выбрать клубнику? Разбираемся с экспертом

В России начался сезон клубники.

В нашей большой стране первые урожаи ягод снимают уже в мае, например в Краснодаре, а средние широты собирают плоды с июня по июль. В супермаркетах, магазинах и на рынках появляется большое число разной клубники. Сегодня разбираемся со старшим агрономом и сотрудником городского зеленого хозяйства Еленой Сальниковой, как во всем этом разнообразии найти вкусную и полезную ягоду.

Клубника, земляника или виктория?

Обычно клубникой мы называем крупноплодную садовую землянику и ее многочисленные сорта из рода Fragaria. Так сложилось в садоводстве, что термин «клубника», который является собирательным названием нескольких родственных видов земляники, стали все чаще применять почти к любой крупноплодной землянике, и многим людям это обозначение стало просто намного привычнее. А одним из первых сортов земляники, завезенных в Россию и завоевавших всеобщую популярность, стал сорт «виктория». Поэтому клубнику в некоторых регионах нашей страны называют викторией или викторкой.

В России начался сезон клубники. Фото Abid Katib, Getty Images

Как должна выглядеть ягода при покупке?

При покупке обращайте внимание, чтобы ягода была однородного яркого красно-розового цвета, на ней не должно быть каких-то помятостей или неровностей. Клубника должна быть умеренно плотная. Излишняя твердость или мягкость может быть признаком незрелости или, соответственно, внутреннего гниения.

На продукте не должно быть признаков болезней или вредителей. Сами плоды должны быть правильной округлой, овальной или удлиненной формы, в зависимости от сорта. Например, сорт «али-баба» часто имеет выраженную вытянутую форму. А сорт «богота» обычно представлен крупными ягодами с неоднородной формой весом до 100 грамм.

Если ягода сильно красная или имеет интенсивный темно-красный цвет, скорее всего, она либо переспелая, либо в полной стадии спелости. Такую ягоду рекомендуется употреблять сразу после покупки или не приобретать в принципе.

Важно, чтобы на ягоде присутствовал чашелистик — зеленые листья, обрамляющие ягоду. Их наличие показывает, что сбор ягоды проходил правильно и аккуратно. Если их нет, то в это место могут попасть микробы, также плоды без этих листочков достаточно быстро портятся.

Обычно самая вкусная и лучшая ягода у тех производителей, которые собирают плоды сразу в розничную упаковку. Упаковка должна быть из дерева, картона или пластика, а размер упаковки не должен быть большим. Так как при перевозке в крупных контейнерах ягода мнется и из неё начинает течь сок, а это уже плохо сказывается на ее вкусе, внешнем виде, возможности для хранения и так далее. Если вы покупаете ягоду на рынке, попросите у продавца попробовать товар. Выберите несколько ягод самостоятельно, ведь иногда продавцы дают пробовать не то, что лежит на прилавке.

В России начался сезон клубники. Фото Ian Walton, Getty Images

Как определить плохую ягоду?

Одно из самых опасных и распространенных заболеваний земляники, которое заметно сокращает урожай, — это серая гниль. Возбудитель серой гнили — грибок Botrytis cinerea. Обычно на ягоде появляются серые пятна, но сам патоген также попадает в ткани мякоти плода. После чего плод усыхает и превращается в серый комок. Употреблять такую ягоду в пищу, конечно, не нужно.

Выбирая клубники в магазине или на рынке, убедитесь в отсутствии на плодах пятен постороннего цвета. Зеленые пятна или белый кончик плода — признак ее незрелости. Если на ягоде есть пятна от повреждений, то, скорее всего, она очень быстро испортится или, в самом плохом случае, уже испорчена. В упаковке, где лежит клубника, не должно быть большого количества сока: ягода, лежащая в собственном соке на солнце в тёплую погоду, портится очень быстро.

Ягода должна иметь насыщенный аромат. Если запаха нет, возможно, созревание клубники ускоряли при помощи каких-либо удобрений. Если вы чувствуете посторонние и неприятные запахи, это также может свидетельствовать об обработке плодов химикатами, неправильном хранении или начале процессов гниения.

Также важно, чтобы листья, обрамляющие ягоду, не были сухими или желтыми. Если вы видите эти признаки, то это значит, что клубника сорвана давно. А употреблять клубнику рекомендуется в течение двух дней после сбора.

Подытоживая все вышесказанное, при покупке клубники первым делом обращайте внимание на то, чтобы:

— ягоды были сухие, плотные и без областей гниения;

— листья, обрамляющие ягоду, были зеленые и не увядшие;

— ягоды имели насыщенный аромат;

— цвет был красно-розовый однородный и насыщенный, без зеленых и белых пятен.

Что делать с ягодой перед употреблением?

После покупки ягоду нужно сначала перебрать. Несколько заплесневелых ягод в упаковке могут испортить все остальные. Кстати, отличной упаковкой для ягод будет коробка из дерева с отверстиями для вентиляции. Не выкладывайте ягоды в несколько слоев. Чем тоньше будет слой, тем дольше они смогут пролежать в холодильнике.

Когда вы убрали все испорченные плоды, клубнику необходимо помыть. Можно положить ягоду на сито, подержать под проточной водой несколько минут. Потом ягоду нужно обсушить: на капельках воды может остаться грязь и сухая клубника хранится лучше.

В холодильнике клубнику желательно хранить в отделении, температура которого не превышает 2 °С. Если необходимо сохранить ягоду на неделю и дольше, то ее можно заморозить. Чтобы клубника сохранила свою форму, можно выложить плоды по одному на разделочные доски. Сложить в морозилку до застывания, а после пересыпать в пакеты для длительного хранения.

При правильном хранении и употреблении вы получите максимальную пользу от клубники:

— ягода содержит много витамина С;

— богата антиоксидантами;

— снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза;

— оказывает профилактику глазных болезней и так далее.

Но при употреблении ягоды не нужно забывать, что клубника — сильный аллерген. Также ее не рекомендуется есть людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, при контакте со слизистой оболочкой желудка ягода усиливает ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита. Воздействие на желудок оказывает и употребление клубники натощак. Поэтому лучше есть ее после еды, например в качестве десерта. Можно смешивать клубнику со сметаной, сливками или йогуртом — это положительно сказывается на усвоении продукта.

Дополнительную информацию о том, как выбирать клубнику, вы можете получить на сайте РОСПОТРЕБНАДЗОРА и РОСКАЧЕСТВА Российской Федерации.