Чай: польза и вред для здоровья. Может ли он навредить

Рассказываем все секреты чая

Чай — самый популярный напиток в мире. Получается путем заваривания, варки, настаивания чайного листа, который предварительно проходит обработку (сбор, высушивание, ферментирование).

Мировыми лидерами в производстве чая являются Китай, Индия, Шри-Ланка и Кения. В Европе чай появился благодаря португальцам, которые в 1516 году проложили морской путь в Китай. В начале XIX века культивирование чая началось в Англии. Название «Эрл Грей» образовалось в честь премьер-министра Великобритании Чарльза Грея, который проявлял большую инициативу в выращивании чая и сокращении зависимости от Китая.

Какой бывает чай

Чай бывает листовой и пакетированный. Если говорить о листовом, то выделяются следующие виды:

1. Черный. Тип чая, подвергающийся сильной ферментации (окислению) от двух недель до месяца (80-90%). Заваривается при температуре 85-100°С. Полезен для сосудов и сердца.

2. Зеленый. Чай, проходящий минимальную ферментацию. Содержит витамин С. Улучшает память, внимание, укрепляет волосы и ногти. Заваривается при невысокой температуре — 60-80°С.

3. Красный. Для его изготовления используются почки и молодые листья чая. Подвергается чуть меньшей ферментации, чем черный. Повышает иммунитет, помогает продлить молодость. Заваривается крутым кипятком (95-100°С).

4. Мате. Напиток из высушенных и измельченных листьев падуба парагвайского. Наполняет энергией, улучшает здоровье. Заваривается при температуре 80-90°С.

5. Улун. Традиционный китайский чай. Считается полуферментированным (по степени окисления находится между зеленым и черным). Способствует улучшению метаболизма и похудению. Заваривается при температуре 75-85°С.

6. Желтый. Императорский чай. Производится исключительно в Китае путем низкой ферментации (примерно 7-10%). Полезен для органов дыхания и пищеварения. Как и зеленый, заваривается не кипящей водой (60-80°С).

7. Белый. Один из древнейший целебных напитков Китая. Относится к неферментированным сортам и производится из молодых листьев с чайными почками. Заваривается при низких температурах — 60-70°С. Считается одним из самых полезных видов, оказывает благотворное влияние на весь организм.

8. Пуэр. Один из самых дорогих видов чая, производится путем постферментации (доводят до состояния зеленого чая, затем подвергают естественному или искусственному старению) исключительно из зрелых листьев. Нормализует давление, придает энергию, понижает сахар в крови. Заваривается при высоких температурах — 90-95°С.

Пакетированный чай

Такой вид чая позволяет быстро добиться нужной степени заварки и не доставляет хлопот в приготовлении. Безусловно, ценителям чайного ритуала подобный напиток не придется по вкусу. Существует мнение, что чай в пакетиках производят из пыли и вторсырья, которое остается после обработки листового чая. Но это не совсем так. Производители, следящие за своей репутацией, добавляют в пакетики первоклассное сырье. Измельчаются чаинки для лучшего заваривания.

Очень важна упаковка. Самым дорогим способом считаются шелковые пакетики. А при вскрытии коробки на внутренней стороне не должно быть чайной пыли.

Если говорить о вреде пакетированного чая, то он может быть от химических ароматизаторов, которые в него часто добавляют (фруктовые, лимонные и прочие).

Опасности чая

При всей пользе чая, его нужно пить аккуратно — в идеале не более трех чашек в день. В больших количествах он может негативно сказываться на организме. Например:

— вызывает бессонницу, не стоит пить перед сном;

— повышает давление — особенно зеленый;

— оставляет темный налет на зубах;

— увеличивает кислотность — противопоказан при язве желудка, нежелательно пить на голодный желудок;

— деактивирует жаропонижающие средства — нельзя запивать их чаем;

— обладает возбуждающим действием — детям много чая нельзя;

— большое количество антиоксидантов вымывает фолиевую кислоту — с осторожностью во время беременности.

При приготовлении чая важно соблюдать правильную температуру заваривания. Аккуратным надо быть и с добавлением меда, который, попадая в кипяток, способен навредить организму. А вот излюбленный английский вариант — чай с молоком — понижает возбуждающее действие кофеина (которого в чае больше, чем в кофе). Такой напиток хорош в вечернее время суток.

Приятного чаепития!