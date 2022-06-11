Сколько алкоголя можно пить в жару?

Расскажем, как не навредить себе.

Многие ошибочно полагают, что холодное пиво, коктейли и шампанское отлично утоляют жажду в жаркую летнюю погоду. Распитие спиртных напитков при высоких температурах, наоборот, очень опасно для здоровья. Расскажем, как избежать серьезных проблем.

Как жара влияет на организм?

В жаркую погоду человеческий организм работает на пределе своих возможностей. При повышенной температуре воздуха усиливается сердцебиение, расширяются сосуды и повышается кровоток в коже.

Но главное — из-за активной терморегуляции происходит обильное выделение пота, приводящее организм к обезвоживанию. Именно поэтому в жаркую погоду врачи рекомендуют много пить воды.

В жару на организм негативно воздействует и влажность. При высоких показателях влажности воздуха может нарушиться работа наиболее эффективного метода терморегуляции. И при этом легко получить тепловой удар или потерять сознание. В жаркую погоду увеличивается и смертность людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Больше всего страдают пациенты с ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Алкоголь и жара

При распитии алкогольных напитков в жару можно только усугубить ситуацию, что приведет к плохому самочувствию и обострению хронических заболеваний.

При употреблении спиртных напитков в жаркую погоду происходит следующее:

— повышается кровяное давление;

— увеличивается нагрузка на сердце и сосуды;

— организм обезвоживается;

— меняется естественная терморегуляция;

— появляется чувство тошноты и прочее.

Стоит помнить, что признаки теплового удара очень похожи на алкогольную интоксикацию. Как правило, это тошнота, боль в голове, сухость во рту и спутанная речь. При этом люди под воздействием алкоголя не способны адекватно оценивать свое состояние. И многие воспринимают эти признаки как опьянение.

Газированные напитки особенно вредны в жаркую погоду. Фото Global Look Press

И что важно, алкоголь никак не утоляет жажду, а, наоборот, ее только усиливает. Это касается как крепких, так и слабоалкогольных напитков. Все это может привести к большим проблемам со здоровьем, включая инфаркт или инсульт.

Особенно сильно обезвоживают организм водка, виски и текила. Сладкие вермуты и ликеры не только обезвоживают, но и вызывают чувство жажды. Даже шампанское и коктейли «Мохито», «Дайкири» не рекомендуется употреблять, хотя многие предпочитают пить именно их в жаркую погоду. Газированные и сладкие напитки наносят еще больший вред организму, воздействуя на ЖКТ. Также алкоголь считается аллергеном. А летом количество аллергенов особенно высокое.

Можно ли пить холодное пиво в жару?

Выпить холодного пива летом хочется многим. Однако этот напиток особенно опасен, потому что опьянение наступает не сразу, и человек не может вовремя остановиться. Особенно вредно пить пиво на пляже под палящим солнцем. Допускается не больше двух кружек светлого пенного напитка вечером в тени.

Пиво только на первый взгляд утоляет жажду, но спустя всего несколько минут пить хочется еще больше. Оно также является мочегонным напитком, чем только усиливается уровень обезвоживания.

Помимо этого, пиво считается очень калорийным напитком. При чрезмерном употреблении можно набрать лишний вес.

Что из алкоголя можно пить в жару?

Эксперты Медицинской школы Университета Индианы уверяют, что во время жары из всех алкогольных напитков лучше всего выбрать красное и белое вино. При этом стоит его разбавить питьевой или минеральной водой. Это хорошо утолит жажду и снимет чувство усталости. В свою очередь кислоты винограда способны защитить организм от перегрева.

Рекомендуется выпивать не больше двух бокалов. Употреблять спиртные напитки на голодный желудок категорически запрещается. Отдавайте предпочтение легким сортам вин. Белое вино считается летним. Оно, кстати, отлично подойдет к легким блюдам, например салату или мороженому.

Чтобы снизить риск развития проблем со здоровьем в жаркую погоду, старайтесь придерживаться некоторых правил. Если вы не способны полностью отказаться от спиртного летом, то выпивайте его в тени, а не под лучами солнца. Помните, что не стоит в алкогольном состоянии плавать в реках и бассейнах, чтобы охладиться. Это чревато плохими последствиями.

Если вы почувствовали сухость во рту или головокружение, то отправьтесь в прохладное место и позовите на помощь.

В жаркую погоду лучше всего пить холодную минеральную воду или воду со льдом. Алкоголь отложите до ужина. Также необходимо чередовать воду с алкоголем, чтобы восполнять потерю жидкости в организме.