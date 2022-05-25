Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день

Нектарин: химический состав, польза и вред, как хранить.

В переводе с греческого «нектарин» означает «напиток богов». Во многих странах он имеет название — «фрукт сердца» из-за формы. У данного плода есть различные сорта: «Четвертый», «Крымский» и «Ванг». В материале расскажем всю правду о нектарине.

Многие ошибочно считают, что нектарин — это гибрид персика и сливы. На самом деле это подвид персика, который имеет гладкую кожу из-за естественной мутации, закрепленный селекцией. Нектарин не был выведен искусственной селекцией, а создан природой. Гладкая кожура фрукта является рецессивным признаком у персиковых деревьев, а бархатистая — доминантным. Нектарин появляется из-за самоопыления персиковых деревьев, когда происходит рецессивный признак. Именно поэтому на персиковых деревьях зачастую вырастают нектарины и наоборот. Но специалисты научились самостоятельно выращивать фрукт, не дожидаясь действия природы.

Историки нашли самые ранние упоминания о нектарине, они относятся к 1616 году. Хотя ученые считают, что они были известны намного ранее в Восточной Азии, где они зародились. Официально родиной признан Китай. В Европе они обрели широкую популярность в Средневековье. Их завезли мореплаватели в виде самих плодов и косточек для разведения. В США нектарин появился две тысячи лет назад.

Сегодня фрукт выращивают в Италии, Греции и Тунисе.

Польза нектарина.

Химический состав

Нектарин имеет низкую калорийность. На 100 г — 44 ккал. Белки — 1,07 г, жиры — 0,31 г, углеводы — 8,86 г, насыщенные жирные кислоты — 0,025 г, вода — 87,59 г, моно- и дисахариды — 7,89 г, крахмал: 0,07 г, зола — 0,48 г, пищевые волокна — 1,7 г.

Данный фрукт богат витаминами и минералами.

Витамины:

холин

витамин PP

витамин К

витамин D

витамин Е

витамин H

витамин С

витамины группы В (В9, В6, В5, В2, В1)

витамин А

бета-каротин

Минералы:

марганец

медь

цинк

сера

натрий

пектин

железо

фосфор

калий

магний

кальций

Не стоит пренебрегать нектаринами в сушеном виде, они сохраняют практически весь витаминно-минеральный комплекс.

Полезные свойства

Нектарины отлично очищают организм от токсинов, выводят лишнюю жидкость, уменьшают отечность, что важно для тех, кто сидит на диете. Данный фрукт способствует нормальной работе сердца, укрепляет иммунитет и защитные свойства организма. Снимает напряжение в конце дня, улучшает настроение, избавляет от бессонницы, повышает стрессоустойчивость, убирает чувство тревожности.

Способен ускорить обменные процессы организма, стабилизировать нервную систему. Также считается отличным источником энергии. Употребление данного фрукта является профилактическим средством от появления камней в почках.

Полезное действие оказывает на сердечно-сосудистую систему: поддерживает миокард, способен восстановить сердечный ритм, снизить уровень плохого холестерина, очистить сосуды от бляшек, поддерживать артериальное давление в норме.

Важен для нормализации работы ЖКТ: способен восстановить кишечную перистальтику, убрать тяжесть в желудке, уничтожить патогенную микрофлору и избавить от запоров. Если у вас повышенная кислотность, то нектарин поможет снизить ее выделение.

Полезен для спортсменов, так как отлично восстанавливает мышечную активность.

Пожилым важно употреблять нектарин, так как он улучшает зрение, предотвращает развитие атеросклероза и помогает при гипертонии.

Особенно полезен для тех, кто страдает болезнями почек: нормализует их работу и других органов мочевыделения.

А также предупреждает развитие онкологии, блокирует рост злокачественных новообразований.

Если у вас есть заболевание дыхательной системы, то стоит включить нектарин в свой рацион из-за отхаркивающих и противоастматических свойств.

В косметологии данный плод очень популярен, так как является важным ингредиентом в борьбе с мимическими морщинами и дряблостью кожи.

Польза нектарина.

Вредные свойства

Не рекомендован тем, у кого есть склонность к пищевой аллергии или имеется индивидуальная непереносимость. По этой причине нектарин нельзя давать детям до семи месяцев. Запрещен больным сахарным диабетом. С осторожностью стоит употреблять людям с проблемами желчного пузыря, при метеоризме и диарее.

Есть можно только мякоть, а вот косточки категорически нельзя, так как в их состав входит опасное вещество — синильная кислота. Рискуете отравиться.

Как выбрать и хранить

При покупке осмотрите фрукты, кожура должна быть гладкой, ровной и блестящей. Если есть признаки ударов, повреждений или вмятин, не стоит брать. Черенок плода при перезрелости утопает в мякоти, в таком случае плод несочный. У хорошего продукта косточка целая, без трещин и не расколотая на пополам.

При нажатии пальцами плод должен быть мягким. Имеет приятный аромат. При хранении фрукты не должны соприкасаться между собой. Лучше использовать бумажный пакет или корзину. Оставляйте нектарины в прохладном темном месте.

Для длительного хранения можно использовать заморозку, для этого нарежьте плод дольками. В таком виде оставьте замораживаться на один час, после чего переложите в пакет, выкачав из него воздух. Такие нектарины можно хранить до полугода.

Что будет, если есть каждый день?

При ежедневном употреблении нектарин оказывает профилактическое действие с целью предупреждения развития большого количества заболеваний, особенно связанных с проблемами пищеварения, сердечно-сосудистыми нарушениями и даже злокачественными новообразованиями.

Если есть каждый день один нектарин, то ваш организм наполнится витаминами и зарядится энергией.

Для мужчин регулярное употребление поможет предотвратить развитие простатита и мочекаменной болезни. А детям — быстрее вырасти, в нем много компонентов, которые важны в период активного развития ребенка.