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Польза и вред бананов — комментирует врач

Ольга Ванифатова
Ольга Ванифатова
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Сегодня, 09:00
Польза и вред бананов. Фото Getty Images Польза и вред бананов. Польза и вред бананов.
Польза и вред бананов. Фото Getty Images
Эти желтые фрукты любят дети и взрослые, а особенно спортсмены. Однако они богаты не только витаминами, но и сахаром, который многие люди сегодня стараются свести к минимуму в своем рационе.

О том, чем полезны бананы и может ли их регулярное употребление нанести здоровью вред, мы спросили у Ольги Шараповой, главного врача ГКБ им. В. В. Виноградова, заслуженного врача России и доктора медицинских наук.

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Чем полезны бананы?

Начнем с хороших новостей — бананы очень полезны для человеческого организма. Они быстро выводят лишнюю жидкость, снижая тем самым артериальное давление, а также уменьшая отечность. Эти желтые фрукты — настоящий кладезь витаминов и необходимых микроэлементов:

— витамины группы B: B1, В2 и В6:

— витамины С (треть от суточной нормы) и РР;

— железо;

— кальций и калий;

— фтор и фосфор.

Благодаря такому богатому набору полезных веществ бананы укрепляют стенки сосудов, благотворно влияют на нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Помимо этого, бананы в небольшом количестве имеют еще несколько полезных эффектов для человека.

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Бананы делают людей красивее

Микроэлемент кремний в составе бананов необходим для крепких ногтей и густых блестящих волос. Он принимает участие в синтезе коллагена — «белка молодости», от которого зависит эластичность и упругость нашей кожи. Многие люди испытывают дефицит кремния, а употребление бананов — вкусный и полезный способ его восполнить.

Бананы улучшают настроение

Пиридоксин в сочетании с магнием действует как природное и очень мягкое успокоительное для нашей нервной системы. Бананы даже иногда рекомендуют съедать за пару часов до сна при бессоннице, если нет противопоказаний. А благодаря триптофану, повышающему настроение, высока вероятность увидеть только приятные сны.

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Бананы улучшают пищеварение

Бананы, особенно слегка недоспелые, содержат в себе большое количество пектинов. Эти вещества необходимы для здоровой микрофлоры кишечника. Кроме того, эти фрукты содержат необходимую для пищеварения клетчатку. Исследования показали, что включение бананов в рацион помогает нормализовать стул у людей, страдающих как запорами, так и диареей.

Польза и вред бананов.
Польза и вред бананов.

Бананы снижают риск инфаркта и инсульта

При регулярном употреблении фруктов снижается риск появления гипертонии и инсульта. Во многом это происходит благодаря высокому содержанию калия и магния. Эти микроэлементы укрепляют сердечную мышцу, нормализуют ритм сердцебиения и служат хорошей профилактикой многих возрастных патологий. В бананах содержится и витамин С, который снижает проницаемость стенок сосудов.

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Сколько бананов можно съесть?

Ответ на этот вопрос в каждом случае будет индивидуальным. Он зависит от нормы калорий, рода занятий и наличия тех или иных заболеваний. Один банан в день практически никому не принесет вреда, но даже здоровым людям наш эксперт советует ограничиться максимум 2-3 небольшими бананами в день, чтобы получить максимум пользы и не превысить дневную норму углеводов и калорий. А вот тем людям, которые стремятся сбросить вес, лучше сократить употребление этих фруктов до минимума и съедать не более 1-2 штук в неделю.

Польза и вред бананов.
Польза и вред бананов.

Бананы при тренировках

Вы наверняка не раз видели, как именитые спортсмены перекусывают именно бананами. Неудивительно, ведь это отличный продукт для восполнения потраченной при занятиях спортом энергии. Во-первых, в бананах достаточно углеводов, чтобы закрыть одноименное окно. Во-вторых, когда мы потеем, организм теряет много калия, которым также богат этот фрукт. Однако в большей степени такой перекус подходит людям, которые хотят набрать мышечную массу. А вот худеющим лучше отдать предпочтение менее сладким вариантам.

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Возможный вред бананов

Несмотря на такое обилие полезных свойств бананов, медики все-таки не советуют злоупотреблять ими. Ольга Шарапова отмечает, что в этих фруктах содержится много углеводов. Из-за солидного содержания фруктозы с большой осторожностью включать бананы в рацион нужно людям с сахарным диабетом и страдающим ожирением.

Есть и обратная сторона у способности этих фруктов выводить лишнюю жидкость из организма — это приводит к повышению вязкости крови. Поэтому при наличии заболеваний сосудов и склонности к образованию тромбов каждый день есть бананы в большом количестве также не стоит.

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