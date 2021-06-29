Польза и вред бананов — комментирует врач
О том, чем полезны бананы и может ли их регулярное употребление нанести здоровью вред, мы спросили у Ольги Шараповой, главного врача ГКБ им. В. В. Виноградова, заслуженного врача России и доктора медицинских наук.
Чем полезны бананы?
Начнем с хороших новостей — бананы очень полезны для человеческого организма. Они быстро выводят лишнюю жидкость, снижая тем самым артериальное давление, а также уменьшая отечность. Эти желтые фрукты — настоящий кладезь витаминов и необходимых микроэлементов:
— витамины группы B: B1, В2 и В6:
— витамины С (треть от суточной нормы) и РР;
— железо;
— кальций и калий;
— фтор и фосфор.
Благодаря такому богатому набору полезных веществ бананы укрепляют стенки сосудов, благотворно влияют на нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Помимо этого, бананы в небольшом количестве имеют еще несколько полезных эффектов для человека.
Бананы делают людей красивее
Микроэлемент кремний в составе бананов необходим для крепких ногтей и густых блестящих волос. Он принимает участие в синтезе коллагена — «белка молодости», от которого зависит эластичность и упругость нашей кожи. Многие люди испытывают дефицит кремния, а употребление бананов — вкусный и полезный способ его восполнить.
Бананы улучшают настроение
Пиридоксин в сочетании с магнием действует как природное и очень мягкое успокоительное для нашей нервной системы. Бананы даже иногда рекомендуют съедать за пару часов до сна при бессоннице, если нет противопоказаний. А благодаря триптофану, повышающему настроение, высока вероятность увидеть только приятные сны.
Бананы улучшают пищеварение
Бананы, особенно слегка недоспелые, содержат в себе большое количество пектинов. Эти вещества необходимы для здоровой микрофлоры кишечника. Кроме того, эти фрукты содержат необходимую для пищеварения клетчатку. Исследования показали, что включение бананов в рацион помогает нормализовать стул у людей, страдающих как запорами, так и диареей.
Бананы снижают риск инфаркта и инсульта
При регулярном употреблении фруктов снижается риск появления гипертонии и инсульта. Во многом это происходит благодаря высокому содержанию калия и магния. Эти микроэлементы укрепляют сердечную мышцу, нормализуют ритм сердцебиения и служат хорошей профилактикой многих возрастных патологий. В бананах содержится и витамин С, который снижает проницаемость стенок сосудов.
Сколько бананов можно съесть?
Ответ на этот вопрос в каждом случае будет индивидуальным. Он зависит от нормы калорий, рода занятий и наличия тех или иных заболеваний. Один банан в день практически никому не принесет вреда, но даже здоровым людям наш эксперт советует ограничиться максимум 2-3 небольшими бананами в день, чтобы получить максимум пользы и не превысить дневную норму углеводов и калорий. А вот тем людям, которые стремятся сбросить вес, лучше сократить употребление этих фруктов до минимума и съедать не более 1-2 штук в неделю.
Бананы при тренировках
Вы наверняка не раз видели, как именитые спортсмены перекусывают именно бананами. Неудивительно, ведь это отличный продукт для восполнения потраченной при занятиях спортом энергии. Во-первых, в бананах достаточно углеводов, чтобы закрыть одноименное окно. Во-вторых, когда мы потеем, организм теряет много калия, которым также богат этот фрукт. Однако в большей степени такой перекус подходит людям, которые хотят набрать мышечную массу. А вот худеющим лучше отдать предпочтение менее сладким вариантам.
Возможный вред бананов
Несмотря на такое обилие полезных свойств бананов, медики все-таки не советуют злоупотреблять ими. Ольга Шарапова отмечает, что в этих фруктах содержится много углеводов. Из-за солидного содержания фруктозы с большой осторожностью включать бананы в рацион нужно людям с сахарным диабетом и страдающим ожирением.
Есть и обратная сторона у способности этих фруктов выводить лишнюю жидкость из организма — это приводит к повышению вязкости крови. Поэтому при наличии заболеваний сосудов и склонности к образованию тромбов каждый день есть бананы в большом количестве также не стоит.
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