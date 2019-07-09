Уфа претендует на юниорский чемпионат мира по борьбе 2021 года

Уфа является кандидатом на проведение чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе среди юниоров 2021 года. Заместитель председателя Наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов сообщил, что ФСБР подала заявку Уфы по инициативе врио главы Башкортостана Радия Хабирова.

– Исторически в Башкирии популярна национальная борьба на поясах куреш, – рассказал Георгий Брюсов. – В советский период сильную школу греко-римской борьбы в регионе создал Владимир Борман, а в новом веке большую работу по развитию женской борьбы здесь провели первые вице-президенты ФСБР Наталья Ярыгина и Омар Муртузалиев. Сейчас ФСБР по инициативе врио главы Башкортостана Радия Хабирова вместе с Минспортом региона готовит комплексную программу развития борьбы. С 1 сентября в 10 школах Башкирии борьба станет третьим уроком физкультуры, и это только начало. Впереди большая работа по развитию борьбы в регионе, как массового вида спорта, открытию залов, формирования всей вертикали – от школ до сборной страны. А одним из факторов популяризации может стать проведение первенства мира среди юниоров 2021 года в Уфе. ФСБР по инициативе Радия Хабирова подала соответствующую заявку в Объединенный мир борьбы.

Чемпионат мира среди юниоров – 2019 пройдет 12-18 августа в Таллине, в 2020 году первенство состоится в Белграде. Россия ни разу не принимала юниорский чемпионат мира по борьбе.