Российский борец попал в серьезную аварию в Таиланде. Ему нужна срочная операция

Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в аварии в Таиланде. Об этом сообщил в Instagram боец ММА Рустам Керимов.

— Получил сильное повреждение спинного мозга, требуется срочная транспортировка в Москву и скорейшая операция, — говорится в сообщении. — Арсену всего 26 лет, молодой парень, который занимался спортом, старался, попал в такую ситуацию. Сейчас в Таиланд прилетел его отец, он находится постоянно с ним рядом, нужно срочно оперировать.

Арсен Гусбанов ранее выступал в чемпионатах России в весовой категории до 70 кг. Также он участвовал и побеждал на нескольких международных турнирах.