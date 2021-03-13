Мамиашвили прокомментировал решение CAS отклонить «Катюшу» в качестве гимна

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пока не понимает, как относиться к запрету Спортивного арбитражного суда на использование «Катюши» в качестве гимна сборной России на Олимпийских играх в Токио, но считает первостепенной задачей достойное выступление команды на Играх.

Об этом Мамиашвили заявил в Улан-Удэ, где проходит чемпионат России по вольной борьбе — этап отбора команды на Игры в Токио.

«Не знаю, как к этому относиться. Что делать, — цитирует ТАСС Мамиашвили. - Когда-то «Катюшу» с удовольствием слушали на улицах европейских столиц, распевали ее, учили наш язык. Пока мы в таком положении находимся, но это должно закончится».

«Поймите, сейчас для нас главное — грамотно определить состав на Игры, создать ребятам все условия, чтобы они нормально успели подготовиться к Олимпиаде, чтобы наша команда была сильнейшей, — подчеркнул Мамиашвили. — Нам есть к чему стремиться и за что нести ответственность. Нам нужно достойно выступить в Токио и порадовать болельщиков, нам есть чем заниматься. Своим трудом мы будем тиражировать свои ценности и те скрепы, которыми всегда была сильна наша страна».

Напомним, согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без государственных символов страны и гимна. В связи с этим в январе комиссия спортсменов Олимпиского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Олимпийских играх песню «Катюша». Вчера стало известно, что CAS отклонил это предложение.