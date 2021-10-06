Россиянка Велиева вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
14:26
Россиянка Ханум Велиева вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе в Осло в весовой категории до 68 кг.
За выход в финал она поборется с Мээрим Жуманазаровой (Киргизия).
Россиянка Ксения Буракова (весовая категория до 72 кг) завершила выступление в квалификации. Светлана Липатова (до 59 кг) проиграла в 1/8 финала, Вероника Чумикова (до 57 кг) — в четвертьфинале.
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