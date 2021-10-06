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Сборная России по спортивной борьбе подаст протест на судейство в поединке Велиевой

21:59
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Тренерский штаб сборной России по спортивной борьбе подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира между россиянкой Ханум Велиевой и представительницей Киргизии Мээрим Жуманазаровой, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В среду Велиева уступила спортсменке из Киргизии в полуфинальной схватке и поборется за бронзовую награду с американкой Тамирой Сток Менса 7 октября.

«Мы подаем протест. Была грубая ошибка, граничащая с глупостью, — цитирует Мамиашвили ТАСС. — По показаниям на табло Велиева должна была выходить в финал. Есть повод еще раз заострить внимание на том, что любым делом должны заниматься здравомыслящие и ответственные люди, тем более судейством».

22-летняя Велиева — чемпиона Европы 2020 года. Также в ее активе серебро чемпионата Европы 2021 года

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12597837

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Евгений Петров все материалы автора

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