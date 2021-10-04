Российский борец Шахиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира
20:40
На чемпионате мира по борьбе россиянин Загир Шахиев завоевал золотую медаль. Он стал первым в вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Осло (Норвегия).
В финале российский борец победил иранца Амирмохаммада Бабака Язданичерати — 14:4. Бронзовые медали получат Темер Очирын Тулга (Монголия) и Алибек Осмонов (Кыргызстан).
22-летний Шахиев ранее стал чемпионом Европы. Чемпионат мира завершится 10 октября.
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