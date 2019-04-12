Оршуш не смогла сдержать слез после победы на чемпионате Европы

Российская спортсменка Стальвира Оршуш, занявшая первое место на чемпионате Европы по борьбе, призналась, что не совладала с эмоциями после финальной схватки.

В финальной схватке на турнире в Бухаресте в весе до 53 кг 25-летняя россиянка победила Лилию Горишную из Украины.

- Расплакалась, эмоции все-таки совладали со мной, просто я была полностью сконцентрирована до конца финала, направила все свои эмоции на победу, просто жаждала ее, - цитирует ТАСС Оршуш. - Перед финальным поединком спала всего два часа, хотя надо было восстановиться и расслабиться. Сегодня как будто оградила себя каким-то шаром, а вот эмоции все-таки взяли свое, потому что все это кровь, пот, боль и слезы, а вот сейчас уже какое-то опустошение. Но все это нужно было пройти.