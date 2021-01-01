Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин рассказал о том, как относится к Новому году.

«Новый год — это праздник в первую очередь для детей, который приносит им труднообъяснимые взрослые ощущения. А взрослым даёт возможность стать детьми. И речь сейчас идет даже не о подарках, а о предвкушении праздника, того, как всё это происходит.

Я загадаю, чтобы у нас у всех получилось. У Романа Власова очень много преданных болельщиков, и я один из них. Главное, чтобы Олимпийские игры состоялись, чтобы их не отменили. Другие державы вставляют палки в колеса? У нас других вариантов, кроме как победить, нет. Поэтому у них — Санта Клаус, а у нас — Дедушка Мороз», — приводит слова Карелина «Р-Спорт».