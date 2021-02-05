Борьба
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Борьба
Допинг

Двоих российских борцов дисквалифицировали на четыре года за допинг

09:39

Пресс-служба Российского антидопингового агентства объявила 5 февраля на официальном сайте о дисквалификации двоих российских борцов — Руслана Абдулаева и Рашида Кайтмазова.

Оба спортсмена дисквалифицированы на 4 года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Отстранение Абдулаева отсчитывается с 6 ноября, дисквалификация Кайтмазова вступила в силу с 10 ноября.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/russian-wrestling-federation%29-4-12-21/

Борьба: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир