Двоих российских борцов дисквалифицировали на четыре года за допинг

Пресс-служба Российского антидопингового агентства объявила 5 февраля на официальном сайте о дисквалификации двоих российских борцов — Руслана Абдулаева и Рашида Кайтмазова.

Оба спортсмена дисквалифицированы на 4 года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Отстранение Абдулаева отсчитывается с 6 ноября, дисквалификация Кайтмазова вступила в силу с 10 ноября.