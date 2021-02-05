Двоих российских борцов дисквалифицировали на четыре года за допинг
09:39
Пресс-служба Российского антидопингового агентства объявила 5 февраля на официальном сайте о дисквалификации двоих российских борцов — Руслана Абдулаева и Рашида Кайтмазова.
Оба спортсмена дисквалифицированы на 4 года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».
Отстранение Абдулаева отсчитывается с 6 ноября, дисквалификация Кайтмазова вступила в силу с 10 ноября.
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/disqualification/russian-wrestling-federation%29-4-12-21/
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