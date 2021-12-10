Поражение Богатыря из Кироваула. В Дагестане прошла резонансная детская схватка

В вольной борьбе детские поединки привлекают не меньше внимания, чем взрослые.

В Каспийске прошел турнир «Вольник», где боролись довольно известные борцы и даже бойцы ММА — Юсуф Раисов и Мурад Мачаев. Однако самой обсуждаемой и резонансной схваткой стала детская.

На турнире предполагалось участие олимпийского чемпиона Рио, главного соперника Абдулрашида Садулаева Кайла Снайдера. Однако оппонент американца Алихан Жабраилов (чемпион Европы-2021 до 97 кг) заболел и был вынужден сняться. Тем не менее Снайдер прилетел в Дагестан. Во-первых, он будет бороться на Умахановском турнире (стартует 10 декабря), во-вторых, в Дагестане он просто радуется жизни — съездил к Сулакскому каньону, искупался в Каспийском море, дал мастер-класс в школе Садулаева (он, кстати, в этой поездке сопровождает Кайла постоянно).

Лига «Вольник» — первая профессиональная борцовская лига. Борются там в шортах, перед турнирами проводятся пресс-конференции, устраиваются церемонии взвешивания и фейс-ту-фейс. В общем, все как в ММА и боксе. Руководят промоушеном боец ММА Али Багаутинов и соавтор автобиографии Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов. Лига, похоже, не испытывает недостатка в финансировании и в будущем планирует устраивать громкие схватки: ближайшая цель — поединок двукратного олимпийского чемпиона Мавлета Батирова и олимпийского чемпиона, экс-чемпиона UFC в двух весах Генри Сехудо.

Изначально лига «Вольник» специализировалась на детской борьбе, даже введя чемпионские пояса. Но потом уже стала переключаться на взрослую. На турнире в Каспийске были две детские схватки. В первой Феликс Туаев выиграл у Исы Муталимова (16:2) и забрал у него чемпионский пояс в весовой категории до 27 кг. Резонансной же стала вторая — между 13-летним Магомедрасулом «Силачом» Магомедовым и 14-летним Эскендером Дагировым за чемпионство в весе до 38 кг.

<br>

Магомедов — реальная звезда в Дагестане. Живет он в селе Кироваул — там же, где и Хабиб Нурмагомедов. Известным человеком в республике он стал еще в 2016 году, в 8 лет, когда про него стали писать в СМИ — о том, что в Кировауле растет невероятно сильный ребенок. Он уже тогда мог 50 раз подняться на руках по четырехметровому канату — без перерывов.

Вот отрывок из репортажа Life.ru: «Восьмилетний силач признается, что он подражает известному во всем мире именитому борцу Али Алиеву и папе. Все началось, когда мальчику было не больше шести лет. Отец показал сыну книгу о выдающихся борцах. Магомедрасул каждый день просил читать ему об именитых спортсменах. Особенно полюбилась история успеха Али Алиева. Мальчик мечтает стать таким же сильным борцом и даже лучше. Чтобы исполнить мечту сына, Гасан Магомедов в течение двух месяцев сделал из своего сына настоящего силача».

В 2017-м Магомедрасул засветился в шоу «Лучше всех!» на Первом канале, в 2021-м попал в Книгу рекордов Гиннесса России (установил рекорд в лазании по 9-метровому канату — совершил семь повторений за 5 минут времени на высоте свыше 2 тысяч метров, дело было на Эльбрусе), а параллельно выиграл больше 40 турниров по вольной борьбе, в частности, став чемпионом лиги «Вольник». У Магомедова уже 105 тысяч подписчиков в Instagram.

Магомедрасул считался фаворитом, однако перед поединком в лиге «Вольник» счет их личных встреч с Эскендером Дагировым был 1:1. Тут приведем цитату администратора популярной группы о борьбе во «ВКонтакте» — «Борцы Дагестана»: «Эскендер, несмотря на юный возраст, имеет очень большой опыт участия в соревнованиях самого высокого уровня, в отличие от Магомедрасула, который борется исключительно на турнирах в Ставрополе». Также он заметил, что Дагиров стал победителем первенства Москвы в возрастной категории «младшие юноши» в весовой категории до 35 кг, а на первенстве России дошел до 1/4 финала.

<br>

В итоге Дагиров победил Магомедова всухую — 8:0. Регламент схватки — один 4-минутный период. Эскендер уже на 13-й секунде взял 2 балла, потом еще один, потом повел 4:0. Магомедрасул, понимая, что дело идет к поражению, пошел в атаку, попробовал сделать накат, но в итоге сам оказался прижат земле (даже была угроза туше). 6:0 за полминуты до финальной сирены в пользу Дагирова. А в концовке Эскендер добился еще двух баллов.

Убедительная победа. Можно ли назвать ее сенсацией? Все же нет. Хотя, если посмотреть на комментарии в соцсетях и на YouTube, результат удивил многих. На канале блогера Тимура Бадмаева схватка юных борцов собрала больше 200 тысяч просмотров и больше тысячи комментариев. Впрочем, для Магомедова это не цифра: например, на канале блогера Евгения Гурова целых пять схваток «Юного богатыря из Кироваула» собрали больше миллиона просмотров.

«Да-да, один раз я у него уже выигрывал, — сказал Дагиров после схватки. — А в Осетии засудили меня. В Агвали выигрывал [у Магомедова] и сейчас. Общий счет — 2:1. Удивил ли он? У него не было техники, он на «физике» работал. Фишку его знаю — мельница, был готов к ней».

«Оправданий не бывает. Я проиграл — значит, проиграл. Будем дальше больше работать и стремиться к лучшему. Все впереди», — заметил в свою очередь Магомедов.

Наверное, четвертая схватка Дагирова и Магомедова получилась бы еще более резонансной. А вообще в вольной борьбе наблюдается такая особенность: детские схватки в YouTube собирают больше, чем взрослые, и куда активнее обсуждаются в соцсетях — этот поединок далеко не исключение. В российском спорте что-то подобное можно увидеть разве что в фигурном катании.

В целом же борьбе определенно не хватает раскрутки в медиа. И Федерация спортивной борьбы России не прилагает никаких усилий, чтобы эту ситуацию исправить. Более того, только усугубляет ее. Яркий пример — Кубок АЛРОСА, прошедший в Москве 3 декабря. Там выступили главные звезды российской борьбы — Абдулрашид Садулаев и Роман Власов (греко-римская), а еще было повторение финала Токио — Заурбек Сидаков против Магомедхабиба Кадимагомедова. Удивительно, но журналистов на турнир не пустили. Причина неясна.

<br>

Много ли людей, которые следят за борьбой разве что во время Олимпиад, вообще слышали, что был такой Кубок, с такой шикарной вывеской? Вряд ли. Окей, журналистов пустили на церемонию взвешивания, организаторы обещали, что там будет возможность пообщаться с участниками. В итоге же пообщаться удалось только с Абдулрашидом Садулаевым — и то лишь 2 минуты, и то это получилось спонтанно. Да, турнир показывался на федеральном ТВ — в прямом эфире (в отличие от схваток на Олимпиаде). Но для продвижения спорта куда лучше не одна трансляция, а регулярные публикации в СМИ и популярных блогах, создание спортивных интриг (и конфликты тут совсем не обязательны) — пусть даже это будет чем-то искусственным.

Причем на следующий день после Кубка была, так скажем, развлекательная программа — звезды нашей борьбы играли в регбол и даже боролись друг с другом (Абдулрашид Садулаев vs Артур Таймазов). Была хорошая возможность сделать интересный репортаж. Позвали ли туда СМИ? Конечно, нет. И это претензия к руководству Федерации спортивной борьбы России.

<br>

Как недавно заметил Михаил Мамишавили, в ММА приходят борцы, которые не смогли добиться высот в борьбе. Только вот аудитория у ММА сейчас во много раз больше, чем у борьбы, и в частности благодаря тому, что там и лиги, и сами бойцы делают все для своей раскрутки, а турниры не закрывают для СМИ.

Конкретно лиги «Вольник» эта критика не касается — осенью матчмейкер лиги пригласил «СЭ» на один из недавних турниров. Были вынуждены отказать ввиду насыщенного графика в ММА и боксе. Плюс к этому мы — да и аудитория нашего ютуб-канала «Ушатайка» — пока плохо знакомы со спортсменами, там выступающими. Надеемся, скоро ситуация изменится. Но если федерация будет и дальше игнорировать медиа, она не изменится точно, все же начинать надо с верхов — с турниров, где борются главные звезды страны.