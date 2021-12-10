Поражение Богатыря из Кироваула. В Дагестане прошла резонансная детская схватка
В Каспийске прошел турнир «Вольник», где боролись довольно известные борцы и даже бойцы ММА — Юсуф Раисов и Мурад Мачаев. Однако самой обсуждаемой и резонансной схваткой стала детская.
На турнире предполагалось участие олимпийского чемпиона Рио, главного соперника Абдулрашида Садулаева Кайла Снайдера. Однако оппонент американца Алихан Жабраилов (чемпион Европы-2021 до 97 кг) заболел и был вынужден сняться. Тем не менее Снайдер прилетел в Дагестан. Во-первых, он будет бороться на Умахановском турнире (стартует 10 декабря), во-вторых, в Дагестане он просто радуется жизни — съездил к Сулакскому каньону, искупался в Каспийском море, дал мастер-класс в школе Садулаева (он, кстати, в этой поездке сопровождает Кайла постоянно).
Лига «Вольник» — первая профессиональная борцовская лига. Борются там в шортах, перед турнирами проводятся пресс-конференции, устраиваются церемонии взвешивания и фейс-ту-фейс. В общем, все как в ММА и боксе. Руководят промоушеном боец ММА Али Багаутинов и соавтор автобиографии Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов. Лига, похоже, не испытывает недостатка в финансировании и в будущем планирует устраивать громкие схватки: ближайшая цель — поединок двукратного олимпийского чемпиона Мавлета Батирова и олимпийского чемпиона, экс-чемпиона UFC в двух весах Генри Сехудо.
Изначально лига «Вольник» специализировалась на детской борьбе, даже введя чемпионские пояса. Но потом уже стала переключаться на взрослую. На турнире в Каспийске были две детские схватки. В первой Феликс Туаев выиграл у Исы Муталимова (16:2) и забрал у него чемпионский пояс в весовой категории до 27 кг. Резонансной же стала вторая — между 13-летним Магомедрасулом «Силачом» Магомедовым и 14-летним Эскендером Дагировым за чемпионство в весе до 38 кг.
Магомедов — реальная звезда в Дагестане. Живет он в селе Кироваул — там же, где и Хабиб Нурмагомедов. Известным человеком в республике он стал еще в 2016 году, в 8 лет, когда про него стали писать в СМИ — о том, что в Кировауле растет невероятно сильный ребенок. Он уже тогда мог 50 раз подняться на руках по четырехметровому канату — без перерывов.
Вот отрывок из репортажа Life.ru: «Восьмилетний силач признается, что он подражает известному во всем мире именитому борцу Али Алиеву и папе. Все началось, когда мальчику было не больше шести лет. Отец показал сыну книгу о выдающихся борцах. Магомедрасул каждый день просил читать ему об именитых спортсменах. Особенно полюбилась история успеха Али Алиева. Мальчик мечтает стать таким же сильным борцом и даже лучше. Чтобы исполнить мечту сына, Гасан Магомедов в течение двух месяцев сделал из своего сына настоящего силача».
В 2017-м Магомедрасул засветился в шоу «Лучше всех!» на Первом канале, в 2021-м попал в Книгу рекордов Гиннесса России (установил рекорд в лазании по 9-метровому канату — совершил семь повторений за 5 минут времени на высоте свыше 2 тысяч метров, дело было на Эльбрусе), а параллельно выиграл больше 40 турниров по вольной борьбе, в частности, став чемпионом лиги «Вольник». У Магомедова уже 105 тысяч подписчиков в Instagram.
Магомедрасул считался фаворитом, однако перед поединком в лиге «Вольник» счет их личных встреч с Эскендером Дагировым был 1:1. Тут приведем цитату администратора популярной группы о борьбе во «ВКонтакте» — «Борцы Дагестана»: «Эскендер, несмотря на юный возраст, имеет очень большой опыт участия в соревнованиях самого высокого уровня, в отличие от Магомедрасула, который борется исключительно на турнирах в Ставрополе». Также он заметил, что Дагиров стал победителем первенства Москвы в возрастной категории «младшие юноши» в весовой категории до 35 кг, а на первенстве России дошел до 1/4 финала.
В итоге Дагиров победил Магомедова всухую — 8:0. Регламент схватки — один 4-минутный период. Эскендер уже на 13-й секунде взял 2 балла, потом еще один, потом повел 4:0. Магомедрасул, понимая, что дело идет к поражению, пошел в атаку, попробовал сделать накат, но в итоге сам оказался прижат земле (даже была угроза туше). 6:0 за полминуты до финальной сирены в пользу Дагирова. А в концовке Эскендер добился еще двух баллов.
Убедительная победа. Можно ли назвать ее сенсацией? Все же нет. Хотя, если посмотреть на комментарии в соцсетях и на YouTube, результат удивил многих. На канале блогера Тимура Бадмаева схватка юных борцов собрала больше 200 тысяч просмотров и больше тысячи комментариев. Впрочем, для Магомедова это не цифра: например, на канале блогера Евгения Гурова целых пять схваток «Юного богатыря из Кироваула» собрали больше миллиона просмотров.
«Да-да, один раз я у него уже выигрывал, — сказал Дагиров после схватки. — А в Осетии засудили меня. В Агвали выигрывал [у Магомедова] и сейчас. Общий счет — 2:1. Удивил ли он? У него не было техники, он на «физике» работал. Фишку его знаю — мельница, был готов к ней».
«Оправданий не бывает. Я проиграл — значит, проиграл. Будем дальше больше работать и стремиться к лучшему. Все впереди», — заметил в свою очередь Магомедов.
Наверное, четвертая схватка Дагирова и Магомедова получилась бы еще более резонансной. А вообще в вольной борьбе наблюдается такая особенность: детские схватки в YouTube собирают больше, чем взрослые, и куда активнее обсуждаются в соцсетях — этот поединок далеко не исключение. В российском спорте что-то подобное можно увидеть разве что в фигурном катании.
В целом же борьбе определенно не хватает раскрутки в медиа. И Федерация спортивной борьбы России не прилагает никаких усилий, чтобы эту ситуацию исправить. Более того, только усугубляет ее. Яркий пример — Кубок АЛРОСА, прошедший в Москве 3 декабря. Там выступили главные звезды российской борьбы — Абдулрашид Садулаев и Роман Власов (греко-римская), а еще было повторение финала Токио — Заурбек Сидаков против Магомедхабиба Кадимагомедова. Удивительно, но журналистов на турнир не пустили. Причина неясна.
Много ли людей, которые следят за борьбой разве что во время Олимпиад, вообще слышали, что был такой Кубок, с такой шикарной вывеской? Вряд ли. Окей, журналистов пустили на церемонию взвешивания, организаторы обещали, что там будет возможность пообщаться с участниками. В итоге же пообщаться удалось только с Абдулрашидом Садулаевым — и то лишь 2 минуты, и то это получилось спонтанно. Да, турнир показывался на федеральном ТВ — в прямом эфире (в отличие от схваток на Олимпиаде). Но для продвижения спорта куда лучше не одна трансляция, а регулярные публикации в СМИ и популярных блогах, создание спортивных интриг (и конфликты тут совсем не обязательны) — пусть даже это будет чем-то искусственным.
Причем на следующий день после Кубка была, так скажем, развлекательная программа — звезды нашей борьбы играли в регбол и даже боролись друг с другом (Абдулрашид Садулаев vs Артур Таймазов). Была хорошая возможность сделать интересный репортаж. Позвали ли туда СМИ? Конечно, нет. И это претензия к руководству Федерации спортивной борьбы России.
Как недавно заметил Михаил Мамишавили, в ММА приходят борцы, которые не смогли добиться высот в борьбе. Только вот аудитория у ММА сейчас во много раз больше, чем у борьбы, и в частности благодаря тому, что там и лиги, и сами бойцы делают все для своей раскрутки, а турниры не закрывают для СМИ.
Конкретно лиги «Вольник» эта критика не касается — осенью матчмейкер лиги пригласил «СЭ» на один из недавних турниров. Были вынуждены отказать ввиду насыщенного графика в ММА и боксе. Плюс к этому мы — да и аудитория нашего ютуб-канала «Ушатайка» — пока плохо знакомы со спортсменами, там выступающими. Надеемся, скоро ситуация изменится. Но если федерация будет и дальше игнорировать медиа, она не изменится точно, все же начинать надо с верхов — с турниров, где борются главные звезды страны.
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