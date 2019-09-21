Заурбек Сидаков: «Ночью после победы проснулся часа в четыре и думаю: неужели это сон?»

Россиянин Заурбек Сидаков, защитивший титул чемпиона мира по вольной борьбе, заявил, что на финальную схватку турнира с итальянцем Франко Чамисо настраивался как на последний поединок в жизни.

Сидаков в субботу во второй раз стал чемпионом мира, выиграв в финале весовой категории до 74 кг у бронзового призера Олимпиады-2016 и двукратного чемпиона мира Чамисо — 5:2.

— Финальная схватка была напряженной, я уважаю своего соперника. Это очень хороший, опытный, сильный борец, — цитирует «РИА Новости» Сидакову. — Я настраивался на финал как на войну, как на последнюю схватку, и выкладывался как мог. В прошлом году я выиграл чемпионат мира в первый раз и очень радовался. Я даже ночью после победы проснулся часа в четыре и думаю: неужели это сон? И начал искать свой чемпионский пояс. Смотрю — он рядом лежит, и я сразу успокоился (с улыбкой).

?Теперь рядом два пояса, но я уже о них забыл, надо двигаться вперед. Вчера после победы в полуфинале над (олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира американцем Джорданом) Барроузом я пришел в номер отеля и подумал: завтра всего одна схватка, настроюсь на нее и отдам все силы для того, чтобы взять чемпионский пояс. Я только за этим сюда и приехал. Олимпиада в Токио? Я не люблю рассказывать о будущем, я люблю делать свое дело вовремя.