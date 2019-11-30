Власов и Джулфалакян встретятся в матче сборных России и мира по борьбе

Матчевая встреча сборных России и мира по греко-римской и вольной борьбе пройдет 30 ноября в Москве в рамках «Кубка АЛРОСА». В заключительной схватке матча встретятся двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян (Армения).

Чемпионы мира и Европы по греко-римской борьбе Сергей Емелин и Артем Сурков постараются взять реванш у действующих чемпионов Европы Виктора Чобану (Молдавия) и Атакана Юкселя (Турция). Один из самых перспективных греко-римлян мира 20-летний Александр Комаров бросит вызов двукратному чемпиону мира Метехану Башару (Турция).

Лидер сборной России по вольной борьбе — трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Билял Махов поборется с многократным призером чемпионатов мира и Европы Элизбаром Одикадзе (Грузия). Призеры чемпионата мира-2019 Алихан Жабраилов будет противостоять олимпийскому чемпиону Шарифу Шарифову (Азербайджан), а призер чемпионата Европы-2019 Начын Куулар — трехкратному чемпиону мира Гасану Алиеву (Азербайджан).