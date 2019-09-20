Борьба
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Борьба   //    Вольная

Сидаков завоевал для сборной России по вольной борьбе третью путевку на Олимпиаду-2020

14:54

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал для сборной России по вольной борьбе третью лицензию на Олимпийские игры в Токио. Сидаков вышел в финал в весовой категории до 74 кг, обеспечив себе необходимое для получения лицензии место в топ-6 спортсменов в своем весе.

В полуфинале россиянин выиграл у олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира американца Джордана Барроуза со счетом 4:3.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6909806

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир