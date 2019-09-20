Сидаков завоевал для сборной России по вольной борьбе третью путевку на Олимпиаду-2020

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал для сборной России по вольной борьбе третью лицензию на Олимпийские игры в Токио. Сидаков вышел в финал в весовой категории до 74 кг, обеспечив себе необходимое для получения лицензии место в топ-6 спортсменов в своем весе.

В полуфинале россиянин выиграл у олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира американца Джордана Барроуза со счетом 4:3.