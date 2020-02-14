Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата Европы в Риме. В полуфинале он победил грузина Элизбара Одикадзе со счетом 6:0.

В финале Садулаев, выступающий в категории до 97 кг, встретится с румыном Альбертом Саритовым.

Еще один россиянин Магомед Рамазанов (до 79 кг) вышел в финал, победив в полуфинале азербайджанца Джабраила Гасанова (4:2). В финале он будет бороться с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.