Садулаев пропустит Кубок мира в Якутске из-за травмы колена

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев сообщил, что победитель Олимпиады-2016, трехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев не выступит на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске из-за повреждения колена. Для спортсмена это должен был быть первый турнир после победного чемпионата мира.

– На подготовительной схватке Абдулрашид повредил связки колена, немного их растянул, мы не стали рисковать, потому что до чемпионата Европы осталось очень мало времени. Ему нужно поделать процедуры для восстановления, чтобы быть в строю, – приводит ТАСС слова Тадеева.

Кубок мира в Якутске пройдет с 16 по 17 марта.