Олимпийский чемпион Рамонов помог малоимущим семьям

Олимпийский чемпион Сослан Рамонов и чемпионы мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков и Хетик Цаболов привезли продукты малоимущим семьям в период распространения коронавирусной инфекции, сообщает сайт Федерации спортивной борьбы России.

Отмечается, что борцы-вольники прошли строгий инструктаж по соблюдению мер противоэпидемиологической безопасности.

По последним данным, в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.