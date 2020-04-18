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Олимпийский чемпион Рамонов помог малоимущим семьям

16:45
Сослан Рамонов, Заурбек Сидаков и Хетик Цаболов. Фото wrestrus.ru.
Сослан Рамонов, Заурбек Сидаков и Хетик Цаболов. Фото wrestrus.ru.
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Олимпийский чемпион Сослан Рамонов и чемпионы мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков и Хетик Цаболов привезли продукты малоимущим семьям в период распространения коронавирусной инфекции, сообщает сайт Федерации спортивной борьбы России.

Отмечается, что борцы-вольники прошли строгий инструктаж по соблюдению мер противоэпидемиологической безопасности.

По последним данным, в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

Дополнительная информация:

http://www.wrestrus.ru/

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