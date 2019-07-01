Михаил Мамиашвили: "За каждой победой борцов на Европейских играх есть интересная история"

Сборные России по вольной и греко-римской борьбе оправдали ожидания болельщиков на Европейских играх, прошедших в Минске, сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Четыре золота Минска-2019 завоевали вольники Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Даурен Куруглиев и Анзор Хизриев. Три золота в активе классиков Александра Чехиркина, Степана Маряняна и Заура Кабалоева.

"Борьба – это вид спорта, цена которого в том, как человек справляется с вызовами. Посмотрите, как победил в Минске Александр Чехиркин. Проявил характер – качество, которого многим не хватает. Спортсмену выбивают два зуба, а он их просто выплевывает и продолжает бороться, при этом добирает два балла, которые в конце концов становятся решающими. За каждой победой в Минске-2019 стоит интересная история. Степан Марянян вернулся в олимпийскую категорию. Заур Кабалоев не хотел отставать от младшего брата, который в апреле выиграл чемпионат Европы. Анзор Хизриев принес медаль в тяжах, которую мы ждем уже больше пятилетки. Лидер вольников Абдулрашид Садулаев отборолся уверенней, чем в апреле на ЧЕ. Этот парень умеет делать выводы, а это самое главное. Заурбек Сидаков подтвердил, что его победа на ЧМ-2018 была закономерной", – отметил Михаил Мамиашвили.

В активе женской сборной России одна серебряная и две бронзовые награды. "Что касается нашей женской команды, то на протяжении многих лет мое мнение на этот счет одно. Мое мнение на этот счет одно – без самоистязания и фанатичной веры в то, что ты делаешь, в людей, что с тобой работают, и ответственности за свою страну ничего не будет. Слова ничего не значат, надо каждый день формировать в себе все эти качества, все остальное – самообман", – подчеркнул глава ФСБР.