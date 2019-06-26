Хизриев стал чемпионом Европейских игр в Минске

Бронзовый призер чемпионата Европы-2019 Анзор Хизриев выиграл золото Европейских игр в весовой категории до 125 кг.

В финальном поединке россиянин нанес поражение представителю Грузии Гиви Мачарашвили со счетом 8:2.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.