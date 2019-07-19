США обыграли Австралию, Хорватия оказалась сильнее Казахстана. Результаты матчей на ЧМ в Кванджу

В Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта в группе В мужская сборная США обыграла Австралию – 12:11.

В другом матче группы B Хорватия одержала уверенную победу над Казахстаном – 21:5.

Следующий матч команда США 21 июля сыграет против Греции в 1/8 финала турнира, а Австралия на этой же стадии и также 21 июля проведет матч против Черногории. Хорватия, занявшая 1-е место в группе В автоматически попадает в 1/4 финала, а команда Казахстана, ставшая последней в этой группе, сыграет с Кореей в матче за распределение мест с 13-го по 16-е.

Водное поло

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Группа В

США – Австралия – 12:11

Хорватия – Казахстан – 21:5