Россиянки победили Грецию и сыграют с Италией в 1/4 финала чемпионата Европы

Женская сборная России победила Грецию в заключительном пятом матче группового турнира чемпионата Европы — 12:7. Россиянки одержали четыре победы и потерпели одно поражение и завершили групповой турнир на втором месте.

В матче 1/4 финала Россия сыграет с Италией, ставшей третьей в группе B.

В других четвертьфиналах встретятся Венгрия — Франция, Греция — Испания и Словакия — Голландия.

Чемпионат Европы — отборочный турнир на Олимпиаду-2020, победитель получит путевку на Игры.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой турнир

Греция — Россия — 7:12 (3:1, 3:4, 0:3, 1:4)