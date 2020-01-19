Россиянки победили Грецию и сыграют с Италией в 1/4 финала чемпионата Европы
21:15
Женская сборная России победила Грецию в заключительном пятом матче группового турнира чемпионата Европы — 12:7. Россиянки одержали четыре победы и потерпели одно поражение и завершили групповой турнир на втором месте.
В матче 1/4 финала Россия сыграет с Италией, ставшей третьей в группе B.
В других четвертьфиналах встретятся Венгрия — Франция, Греция — Испания и Словакия — Голландия.
Чемпионат Европы — отборочный турнир на Олимпиаду-2020, победитель получит путевку на Игры.
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой турнир
Греция — Россия — 7:12 (3:1, 3:4, 0:3, 1:4)
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