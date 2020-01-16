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Россия одержала первую победу на чемпионате Европы

17:52
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Сборная России победила команду Голландии во втором матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло. Встреча завершилась со счетом 15:9 в пользу россиян.

В другом матче группы В сборная Сербии победила румын (15:7).

Россияне после двух матчей идут вторыми в турнирной таблице с 3 очками, первое место с 6 очками занимает сборная Сербии, третье — сборная Голландии (3), замыкает таблицу команда Румынии (0).

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