Что произошло при обрушении в ночном клубе Кванджу. Слова ватерполиста-очевидца

Капитан сборной Новой Зеландии по водному поло Мэтт Смолл рассказал, что произошло в ночном клубе Coyote Ugly. В заведении проходила вечеринка по случаю выступления ватерпольных команд на чемпионате мира в Кванджу. Все обернулось трагедией, когда в клубе рухнул внутренний балкон.

- Мы просто танцевали, в потом вдруг упали с высоты пять-шесть метров, - цитирует Смолла АВС. - Затем все стали выбегать из клуба. Мы буквально упали на головы людям под нами. Мы были в шоке. Хотели как-то помочь, но особо сделать ничего не могли. Мы переживали, когда пересчитывали, все ли из команды здесь.

По информации местных СМИ, погибли два гражданина Кореи, больше 13 человек получили ранения. Среди них девять спортсменов из команд США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Голландии. У них в основном порезы и ушибы. Голландку Мод Мегенс доставили в больницу с сильным порезом на руке.