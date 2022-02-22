Международная федерация волейбола рассчитывает, что Россия примет ЧМ-2022

Международная федерация волейбола (FIVB) высказалась по поводу того, что Россия примет ЧМ-2022 по волейболу.

«FIVB работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и организационным комитетом «Волейбол-2022» в рамках подготовки к различным мероприятиям по волейболу и пляжному волейболу, которые должны состояться в стране и которые проходят в соответствии с планом. FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех участников наших мероприятий. Это является нашим главным приоритетом», — заявили в пресс-службе FIVB.

Турнир должен пройти в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.